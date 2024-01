Quer trabalhar na Bacio di Latte? VAGAS ABERTAS em vários estados!

A Bacio di Latte, empresa de alimentação que comercializa gelatos de raízes italianas feitos artesanalmente e com ingredientes de altíssima qualidade, está com inúmeras oportunidades de emprego em aberto. Caso esteja buscando uma recolocação profissional, veja quais são as vagas ofertadas:

Atendente de Gelateria – São Paulo – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Auxiliar de Produção – Pouso Alegre – MG – Produção;

Líder de Expedição – Cotia – SP – Produção: Responder pelo cumprimento das atividades, normas e procedimentos das áreas de Recebimento, Expedição, Faturamento e Almoxarifado. Controlar, acompanhar e executar atividades logísticas e operacionais do setor. Responder pela organização, limpeza, armazenamento e endereçamento dos produtos;

Analista de Indicadores – Cotia – SP – Economia: Apoiar a gestão de resultados através dos indicadores chaves de desempenho. Gerar informações confiáveis que facilitam a tomada de decisão e apoiam na identificação de melhorias nos processos; Organizar as reuniões para reporte dos resultados;

Assistente de Gerente de Restaurante – Uberlândia – MG – Lanchonete, Fast Food;

Atendente de Gelateria – Balneário Camboriú – SC – Atendente / Recepção / Garçom;

Auxiliar de Produção – Interior – Cotia – SP – Produção;

Líder de Produção – Pouso Alegre – MG – Produção;

Assistente de Qualidade e Distribuição – Cotia – SP – Produção;

Técnico (a) de Manutenção – Cotia – SP – Produção.

Mais sobre a Bacio di Latte

Sobre a Bacio di Latte, vale destacar que, além de ser uma das maiores gelaterias do país, podemos deixar claro que a rede surgiu na Itália e chegou ao Brasil há pouco mais de 10 anos. Atualmente, trata-se da maior do Brasil no seu ramo de atuação, com mais de 140 pontos de vendas espalhados pelo país.

A marca conta com lojas e quiosques nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal e Pernambuco, além de duas lojas em Los Angeles.

Visualize quais são os benefícios ofertados:

Bônus por resultado;

Vale-transporte;

Seguro de Vida;

Vale-refeição;

Assistência odontológica;

Assistência médica.

O que fazer para enviar o seu currículo?



Como você já pôde verificar a lista de cargos da Bacio di Latte, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar este link para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Acesse agora mesmo o Notícias Concursos para se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil!