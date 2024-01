Quer trabalhar na Camisaria FMW? Conheça as vagas abertas!

A Camisaria FMW, empresa que é uma marca jovem e inovadora, com uma equipe de profissionais experientes no segmento de moda masculina, da linha social ao casual, está contratando novas pessoas para preencher o seu time. Isto é, antes de falar com mais ênfase sobre a companhia, veja quais são as opções em aberto:

Gerente de Loja de Shopping – São Paulo – SP – Lojas / Shopping: Será responsável por todas rotinas de gestão de loja. Isto é, gestão de equipe, estoque, organização, vitrine, visual merchandising, caixa etc;

Vendedor (a) de Loja – São Paulo – SP – Lojas / Shopping: Atingir as metas de vendas, auxiliar em todas rotinas da loja (arrumação, limpeza, organização, vitrine etc.);

Vendedor (a) de Loja/Shopping II – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) III – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Caixa – São Paulo – SP – Lojas / Shopping: Prestar atendimento ao cliente à frente do caixa, passando suas compras e recebendo o devido valor;

Operador (a) de Atendimento – Caixa de Loja – São Paulo – SP – Lojas / Shopping.

Mais sobre a Camisaria FMW

Contando um pouco mais sobre a atuação da Camisaria FMW, pode-se ressaltar que a empresa conta com o propósito de oferecer roupas que proporcionem elegância e estilo para o homem moderno, das mais formais as mais descontraídas.

A Camisaria FMW apresenta uma linha de produtos variados e que acompanham as últimas tendências em roupas e acessórios masculinos. Corte preciso e diferenciado, materiais de qualidade, cores modernas e modelagem impecável são os quatro principais pilares que norteiam o desenvolvimento de cada produto e que vem tornando a marca referência em alfaiataria e em moda masculina.

Atualmente, a Camisaria FMW conta com 27 franquias na Grande São Paulo e uma loja franqueada em Porto Seguro, na Bahia.

Confira alguns benefícios

Vale transporte;

Comissões sobre a venda da loja;

Premiações por atingimento de meta;

Plano de carreira;

Desconto em compras na loja.



O que é preciso para se candidatar?

Agora que as vagas da Camisaria FMW já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.