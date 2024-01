Quer trabalhar na Cury Construtora? Veja vagas, locais e mais!

A Cury, famosa construtora que alia tradição e solidez com a modernidade de uma empresa em constante evolução, está recrutando novos profissionais de forma efetiva e para estágio. Isto é, caso você esteja procurando um novo trabalho, vale a pena verificar quais são as opções disponíveis:

Pessoa Analista Administração de Pessoal Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Pessoa Analista Administração de Pessoal Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Comunicação Interna Jr. – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista da Qualidade – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Segurança da Informação – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Sistemas – São Paulo – SP – Efetivo;

Arquiteto (a) de Marketing e Produto – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Pessoa Auxiliar Recursos Humanos – São Paulo – SP – Efetivo;

Estagiário (a) de Desenvolvimento de Produto – São Paulo – SP – Estágio;

Estagiário (a) de Incorporação – Rio de Janeiro – RJ – Estágio;

Pessoa Modeladora Bim JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Rio de Janeiro – RJ – Banco de Talentos.

Mais sobre a Cury Construtora

Dando mais informações sobre a Cury, é interessante deixar nítido que trata-se de umaempresa brasileira que atua nos segmentos de construção civil, incorporação e mercado imobiliário. A marca é reconhecida entre as 10 maiores e mais inovadoras construtoras do país (ranking da INTEC Brasil 2020), além de estar listada entre as 150 empresas do novo mercado.

Em relação à atuação, a Cury tem visa ser referência em habitação, sendo reconhecidos por eficiência na construção, tempo hábil de entrega e soluções comerciais e financeiras adequadas aos seus clientes, pautado na ética, responsabilidade, transparência, competência e solidez.

A missão da Cury é trabalhar para desenvolver a construção civil, seja na cadeia produtiva ou na comercialização dos empreendimentos. Isto é, trabalha em busca de reduzir o déficit habitacional e ser a construtora número 1 dos brasileiros.

Como enviar o seu currículo para uma das vagas?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos da Cury, a inscrição acontece de forma bastante tranquila, fácil e simples. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



