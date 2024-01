Quer trabalhar na HLB Brasil? Conheça os cargos e locais!

A HLB Brasil, empresa que é uma das 10 maiores empresas globais especializadas em serviços de contabilidade e consultoria segundo o IAB (International Accounting Bulletin), está procurando novos profissionais ao redor do país. Então, caso queira começar 2024 empregado, veja quais são as vagas ofertadas:

Analista de Departamento Pessoal Júnior – São Paulo – SP – Departamento Pessoal;

Coordenador (a) de Marketing – Campinas – SP – Marketing;

Analista Contábil Pleno – São Paulo – SP – Contabilidade;

Analista Contábil Sênior – São Paulo – SP – Contabilidade;

Jovem Aprendiz | Departamento Pessoal – São Paulo – SP – Departamento Pessoal;

Auxiliar Fiscal | Impostos Indiretos – São Paulo – SP – Fiscal;

Engenheiro (a) de Alimentos – São Paulo – SP – Engenharia Alimentos;

Analista Fiscal Júnior | Impostos Indiretos – São Paulo – SP – Fiscal;

Assistente Fiscal | Impostos Indiretos – Rio de Janeiro – RJ – Fiscal;

Assistente Fiscal | Impostos Indiretos – Campinas – SP – Fiscal;

Supervisor (a) de Departamento Pessoal – São Paulo – SP – Departamento Pessoal;

Assistente Financeiro – São Paulo – SP – Finanças.

Mais sobre a HLB Brasil

Para explicar mais sobre a HLB Brasil, podemos frisar que, com seu dinamismo, a empresa traz a combinação entre a expertise local de suas firmas e a troca de experiências globais como diferencial no atendimento às necessidades de seus clientes.

Além disso, para melhor atender os clientes internacionais, trabalha com um relacionamento sólido entre as firmas-membro para garantir o atendimento confiável em todas as unidades. Este é o caminho da HLB para criar valor e garantir a melhor experiência do cliente. Afinal, acredita que juntos, faz acontecer.

Por fim, a HLB preza por um ambiente dinâmico, confiável, inovador, colaborativo e acessível para todos os colaboradores e parceiros. Isto é, reconhece que a diversidade e inclusão são valores e práticas a serem promovidas em todas as relações de trabalho.

Veja quais são os benefícios da empresa:

Plano de Saúde;

Plano Odontológico;

Beneflex (Vale Refeição/Vale Alimentação);

Vale-transporte;

Auxílio Home Office;

Previdência Privada;

Seguro de Vida;

Convênio Farmácia;

Gympass;

Convênios com Universidades, Escolas de Idiomas e Academias.



Você também pode gostar:

Como realizar a inscrição?

Agora que as vagas da HLB Brasil já foram expostas, você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

Se você estiver interessado em ficar sabendo das vagas de empregos disponíveis pelo Brasil e das principais notícias do território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no nosso site!