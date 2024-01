Quer trabalhar na Localiza? Saiba quais são os cargos ABERTOS!

A Localiza, empresa que é líder no mercado brasileiro no ramo de locação de veículos, está com mais de 200 vagas de emprego disponíveis no presente momento. Quer dizer, caso esteja buscando uma recolocação no mercado de trabalho, confira quais são os principais empregos ofertados:

Lavador (a) de Carros – Alphaville – São Paulo – SP – Limpeza;

Higienizador (a) de Carros | São José dos Pinhais – PR – Higienização;

Técnico (a) de Qualidade – Vistoriador Automotivo – São José dos Pinhais – PR – Mecânica de Automóveis;

Assistente Administrativo I – São José dos Campos – SP – Administração Geral;

Higienizador (a) de Carros – Sinop – MT – Limpeza;

Executivo de Vendas Interno (a) – Belo Horizonte – MG – Venda Interna;

Atendente – Goiânia – GO – Atendimento;

Assistente Administrativo I – Goiânia – GO – Administração Geral;

Consultor (a) de Vendas – Rio Verde – GO – Venda Externa;

Consultor (a) de Vendas – Várzea Grande – MT – Venda Externa;

Executivo (a) de Vendas – Hunter – Rio de Janeiro – RJ – Venda Externa;

Assistente de Manutenção – São Luís – MA – Eletricista / Manutenção Elétrica;

Lavador de Carros – Campinas – SP – Higienização;

Consultor (a) de Vendas – Porto Velho – RO – Venda Externa;

Auxiliar de Movimentação de Frota – CONGONHAS – São Paulo – SP – Ajudante de Motorista.

Mais sobre a Localiza

Dando mais informações sobre a companhia, é interessante frisar que a Localiza visa oferecer experiências encantadoras para os mais de 15 milhões de clientes, que têm à sua disposição soluções inovadoras para atender suas necessidades de mobilidade: aluguel de carros pessoas físicas e empresas, assinatura de carros, aluguel para motoristas de aplicativo, venda de veículos seminovos, telemetria, entre outros.

Vale destacar também que a Localiza está em todas as regiões do Brasil e em mais quatro países da América do Sul, além de forte presença digital. Além disso, está entre as 25 marcas mais valiosas do Brasil pela Interbrand.

Conheça alguns benefícios

Auxílio creche;

Acesso ilimitado a diversos cursos da Universidade Localiza;

Participação nos lucros;

Vale-alimentação;

Desconto em compra e aluguel de veículos;

Vale-transporte;

Programas internos de treinamento e desenvolvimento;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Vale-refeição;

Gympass;

Previdência Privada.

O que é preciso para se candidatar em uma das vagas acima?



Agora que as vagas da Localiza já foram expostas, você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

Se você estiver interessado em ficar sabendo das vagas de empregos disponíveis pelo Brasil e das principais notícias do território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no nosso site!