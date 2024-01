Quer trabalhar na oáz? Confira vagas, locais e mais!

A oáz, empresa que atua no comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, sendo uma plataforma de lifestyle pautada pela cocriação e pela liberdade em fazer diferente, está contratando mais pessoas para compor a sua equipe. Isto é, antes de falar mais sobre, veja o que é preciso para se candidatar:

Analista Contábil Sr. – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de E-commerce Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Expansão – Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Importação – Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Planejamento Financeiro – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Modelista – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – BH Shopping – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – Goiânia Flamboyant – Goiânia – GO – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – São Paulo e Campinas – SP – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – Campo Grande – MS- Efetivo;

Supervisor (a) de Vendas – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja – Recife – PE – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja – Goiânia – GO – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja – Campinas – SP – Temporário.

Mais sobre a oáz

Falando com mais detalhes a respeito da oáz, é válido destacar que, SOUQ, THESAINT MAFIA e IDA, marcas da companhia, promovem experiências diferentes e originais para seus clientes de moda e decoração. Cada uma com sua história, mas com um mesmo ponto em comum: a provocação em mudar e evoluir o varejo, oferecendo histórias que emocionam e conquistam, aproximando o consumidor de seu próprio mundo.

Além disso, os funcionários da oáz atuam em colaboratividade, acreditando na comunidade: feitos de referências, culturas, pontos de vista, opiniões. Por fim, une a expertise de negócios com o anseio de ir além e transcender a experiência do varejo tradicional, através de práticas e ativações estruturadas por objetivos com foco em diversidade e impacto socioambiental.

O que é necessário para se candidatar?

Como já foi possível verificar alguns detalhes da oáz, a inscrição acontece de forma bem simples. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir com mais atenção os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

