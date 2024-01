Quer trabalhar na PepsiCo? Veja os cargos abertos e locais!

A PepsiCo, uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo, com produtos que são apreciados mais de um bilhão de vezes por dia, por consumidores de mais de 200 países, está com ótimas vagas disponíveis no momento. Quer dizer, antes de falar mais sobre, confira a lista de opções:

Vendedor (a) Pronta Entrega – Obrigatório CNH C, D Ou E – Uberlândia – MG – Venda Externa;

Auxiliar de Produção – Sete Lagoas – MG – Produção: Abastece as máquinas com matéria prima e embalagem de acordo com o planejamento de produção;

Auxiliar de Logística – Curitiba – PR – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Auxiliar de Logística – Valinhos e Campinas – SP – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Operador (a) de Produção – Sete Lagoas – MG – Operador de Máquinas;

Operador (a) de Produção – Sorocaba – SP – Operador de Máquinas;

Supervisor (a) de Merchandising – Obrigatório CNH B – Teresina – PI – Venda Externa;

Supervisor (a) de Merchandising – Obrigatório CNH B – São Luís – MA – Venda Externa;

Supervisor (a) de Merchandising – Obrigatório CNH B – Cuiabá – MT – Venda Externa;

Motorista Entregador (a) – Obrigatório CNH C, D Ou E – Valinhos – SP – Atendimento.

Mais sobre a PepsiCo

Falando com mais ênfase sobre a PepsiCo, vale a pena ressaltar que a empresa está no Brasil desde 1953, acompanhando o desenvolvimento do próprio país. Atualmente, sua operação em território nacional engloba mais de 71 centros de distribuição e conta com mais de 12 mil funcionários e funcionárias.

Além disso, a PepsiCo é uma empresa inovadora e preparada para superar expectativas e atender às necessidades de um mercado complexo como o brasileiro. Os produtos da PepsiCo são apreciados mais de um bilhão de vezes por dia por consumidores e consumidoras em mais de 200 países e territórios em todo o mundo.

Também é legal frisar que, em 2020, a PepsiCo gerou mais de US$ 70 bilhões em receita líquida global, impulsionada por um portfólio complementar de alimentos e bebidas. Por fim, o portfólio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla gama de alimentos e bebidas, incluindo 23 marcas que geram mais de US$ 1 bilhão cada em vendas anuais estimadas.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da PepsiCo, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar este link para ir automaticamente à página da InfoJobs.



Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

