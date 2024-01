Quer trabalhar na Senff? Confira vagas abertas e locais!

A Senff, empresa com mais de 130 anos de história e que se dedica a oferecer soluções financeiras para o varejo, está com ótimas possibilidades de empregos abertos no país. Desse modo, caso esteja em busca de uma recolocação profissional, é fundamental observar a lista de vagas ofertadas abaixo:

Analista Contábil Sênior – Curitiba – PR – Efetivo: Atender e acompanhar os trabalhos da auditoria externa, prestando todos os esclarecimentos necessários para o cumprimento das obrigações societárias. Acompanhar as alterações e adequações das normas contábeis;

Analista de Frota Pleno – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Qualidade de Software JR – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Riscos Pleno – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista Financeiro – Contas a Pagar – Curitiba – PR – Efetivo;

Assistente de Fraudes – Curitiba – PR – Efetivo;

Assistente de Operações – Curitiba – PR – Efetivo;

Assistente de Tesouraria – Curitiba – PR – Efetivo;

Executivo de Negócios Sênior – Santa Teresa – ES – Banco de talentos;

Banco de talentos – Curitiba – PR e São Paulo – SP – Banco de talentos;

Executivo (a) de Negócios Hunter – Cascavel – PR – Efetivo;

Executivo (a) de Negócios Hunter – Joinville – SC – Efetivo;

Executivo (a) de Negócios Hunter – Londrina – PR – Efetivo;

SDR – Pré-Vendas Hunter – Curitiba – PR – Efetivo;

Vendedor (a) Externo (a) – Fortaleza – CE – Efetivo;

Vendedor (a) Externo (a) – Passo Fundo – RS – Efetivo;

Vendedor (a) Externo (a) – Recife – PE – Efetivo;

Vendedor (a) Externo (a) – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Senff

Contando um pouco mais a respeito da Senff, é importante frisar que a companhia conta com um portfólio completo de produtos e serviços alinhados às inovações tecnológicas. Com 3,8 milhões de cartões circulando pelo país, ajuda os parceiros a venderem mais e os clientes a realizarem seus sonhos.

Sua missão é conectar empresas e pessoas por meio de soluções financeiras inovadoras e ágeis. Já a visão é ser reconhecida no Brasil pela excelência em seus serviços.

O que é preciso para se candidatar em um dos cargos?

Agora que as vagas da Senff já foram expostas, você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

Se você estiver interessado em ficar sabendo das vagas de empregos disponíveis pelo Brasil e das principais notícias do território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no nosso site!