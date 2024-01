Quer trabalhar na Volkswagen? 80 VAGAS ESTÃO ABERTAS!

A Volkswagen, empresa multinacional que atua na fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, está com novo processo seletivo aberto neste início de 2024. Assim, caso queira entrar em uma gigante do setor automobilístico, vale a pena consultar quais são as áreas abrangidas pelo programa de estágio:

Administração;

Administração com ênfase em Comércio Exterior;

Análise de Sistemas;

Secretariado;

Ciências Contábeis;

Ciências da Computação;

Ciências Econômicas;

Comunicação Social (todas as ênfases);

Propaganda e Marketing;

Publicidade e Propaganda;

Direito;

Economia;

Engenharia Ambiental;

Engenharia Automotiva;

Engenharia Civil e vários outros segmentos;

Tecnologia da Informação;

Recursos Humanos;

Psicologia.

Pré-requisitos para participar do processo

É importante destacar que, o candidato que estiver interessado no processo seletivo da Volkswagen terá que cumprir alguns pré-requisitos para efetivar a inscrição. É importante ter atenção, já que são habilidades indispensáveis para a companhia.

Posto isso, entre os pré-requisitos citados pela empresa, é crucial que os estudantes universitários tenham a formação prevista entre dezembro de 2024 a julho de 2026, além da disponibilidade para atuação 100% presencial nos locais das fábricas.

Mais sobre a Volkswagen

Já contando mais detalhes a respeito da empresa, é interessante deixar claro que trata-se de uma marca com portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros. Não à toa, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, MAN, Scania, Navistar e RIO.

A fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus em Resende adota o Consórcio Modular, um modelo de produção único e inovador no mundo, no qual seus fornecedores estão diretamente envolvidos na fabricação dos veículos. Com uma rede de 150 concessionários, seus produtos alcançam todas as regiões do Brasil. Exporta também para mais de 30 países da América Latina e África.



Conheça alguns benefícios

Bolsa-auxílio;

Desconto na compra de veículos da empresa;

Plano de saúde;

Almoço parcialmente subsidiado;

Zenklub;

Vale-transporte;

Gympass

Seguro de vida.

Como se candidatar de forma efetiva?

Como já foi possível verificar alguns detalhes do processo seletivo da Volkswagen, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida, até o próximo dia 31 de janeiro. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página oficial do processo.

Por lá, é só conferir com mais atenção os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar. O começo está previsto para o início de abril de 2024.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!