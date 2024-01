Quer trabalhar no Grupo Dass? Veja vagas, locais e benefícios!

O Grupo Dass, companhia sólida e moderna, que em seus mais de 40 anos no mercado esportivo, une a tecnologia e a inovação para criar calçados, vestuário e acessórios para as melhores marcas esportivas do mundo, está contratando! Desse modo, antes de falar com mais detalhes, veja quais são as opções ofertadas:

New Balance | Auxiliar de Loja – Shopping Pátio Paulista – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

FILA | Assistente de Vendas e VM – Catarina Outlet – São Roque – SP – Lojas / Shopping;

FILA | Vendedor (a) Responsável – Recife Outlet – Moreno – PE – Lojas / Shopping;

New Balance | Assistente de Loja – Shopping Pátio Paulista – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

New Balance | Assistente de Vendas – Shopping Pátio Paulista- São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

New Balance | Vendedor (a) Responsável – Shopping Pátio Paulista – São Paulo – SP – Shopping;

New Balance | Gerente de Loja – Shopping Pátio Paulista – São Paulo – SP – Lojas / Shopping.

Mais sobre o Grupo Dass

Sobre o Grupo Dass, é importante destacar que a rede desenvolve, há mais de 40 anos, soluções industriais e mercadológicas para marcas esportivas, segmento no qual é uma dos maiores grupos industriais da América Latina, oferecendo um padrão mundial de qualidade de serviço para seus clientes e consumidores.

Ao todo, são mais de 30 mil colaboradores em suas unidades, escritórios e lojas no Brasil e Argentina, atuando através da produção e comercialização das marcas próprias Fila e Umbro e no desenvolvimento de soluções industriais para os clientes de private label.

Além disso, investir cada vez mais em desenvolver produtos de excelência e atuar como uma grande potência em tecnologia e inovação no segmento de calçados e roupas esportivas é uma busca constante da companhia. Por fim,

a sustentabilidade é parte da estratégia de negócios do Grupo Dass. A empresa trabalha seu desenvolvimento e crescimento sustentável a partir da conexão entre os pilares econômico, social e ambiental.

Como efetivar a sua candidatura?

Agora que as vagas do Grupo Dass já foram expostas, você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.



