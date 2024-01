Quina pode pagar R$ 24 MILHÕES hoje (4); Veja quanto rende

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (4) o novo sorteio da Quina, no Espaço da Sorte das Loterias Caixa. A modalidade lotérica está com o prêmio principal estimado em R$ 24 milhões para o apostador que acertar todas as 5 dezenas sorteadas.

Aliás, a última vez que alguém conseguiu gabaritar os números que saíram no globo foi no dia 18 de dezembro. No concurso 6319 da Quina, uma aposta realizada em Anicuns (GO) acertou todas as dezenas e faturou sozinha R$ 17,4 milhões. Significa que faz mais de duas semanas que o prêmio acumula, subindo significativamente a cada novo sorteio.

A saber, a Quina é uma modalidade lotérica que possui concursos de segunda a sábado, ou seja, há seis sorteios semanais. Embora os apostadores tenham tido diversas chances de faturar o prêmio principal, isso não aconteceu desde meados de dezembro. Por isso que o valor está muito elevado para o concurso 6332 da Quina, que acontecerá hoje (4), por volta das 20h, no horário de Brasília.

Resultado da Quina do último concurso

Na véspera (3), a Caixa Econômica realizou o sorteio do concurso 6331 da Quina. As dezenas que saíram no concurso podem ser consultadas logo abaixo:

40 – 42 – 64 – 76 – 79

Assim como ocorreu nos últimos concursos da modalidade, ninguém gabaritou os números sorteados pela Caixa Econômica. Contudo, vários jogos acertaram a maioria dos números e ganharam prêmios em dinheiro.

Em síntese, 105 apostas acertaram 4 das 5 dezenas sorteadas e faturaram R$ 9.780,47, cada uma. Outros milhares de jogadores acertaram duas e três dezenas e ganharam até R$ 125,90, cada.

Como ninguém acertou todas as dezenas sorteadas pela Caixa Econômica, o prêmio acumulou para o próximo sorteio da Quina, do concurso 6332, subindo para R$ 24 milhões.



Veja quanto rendem R$ 24 milhões na poupança

A saber, a poupança tem um rendimento de 6% ao ano, acrescida da Taxa Referencial (TR). Esse rendimento se baseia na Taxa Selic, que está atualmente fixada em 11,75% ao ano.

Quando esse percentual está acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança passa a ser de 0,58% mensal + TR. É sobre isso que os cálculos são feitos para saber qual seria o rendimento do prêmio da Quina na poupança.

Em síntese, caso o concurso 6332 da Quina tenha apenas um ganhador do prêmio principal, e este opte por deixar os R$ 24 milhões na caderneta da poupança, o rendimento no primeiro mês seria de aproximadamente R$ 135,5 mil. Inclusive, esse valor já é isento de desconto relativo a imposto de renda.

Outras opções rendem mais que a poupança

A caderneta de poupança é uma opção segura e que não deduz imposto de renda, uma vez que esse valor já é descontado da premiação principal. Aliás, a opção é a queridinha dos brasileiros, que continuam utilizando-a, mesmo com a sua perda de rentabilidade nos últimos tempos.

A questão é que os apostadores podem escolher outras opções que rendem bem mais que a poupança. Por exemplo, o Tesouro Selic 2026 oferece uma remuneração da Selic +0,0401%. Assim, o prêmio iria render aproximadamente R$ 214,2 mil a cada mês. A propósito, o IR diminui ao longo do tempo, chegando a 15% após dois anos de aplicação.

Outra opção é o CDB que paga 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Nesse caso, o valor renderia quase R$ 203,7 mil a cada mês, descontado o imposto de renda.

Jogue na Quina sem sair de casa

As pessoas que têm interesse em jogar na Quina podem ir à alguma agência lotérica da Caixa para fazer suas apostas. No entanto, caso os jogadores prefiram apostar sem sair de casa, podem acessar o site da Caixa Econômica ou baixar o aplicativo de loterias para fazer seus jogos na modalidade lotérica.

Uma aposta simples da Quina custa apenas R$ 2,50. Contudo, o valor dos jogos cresce significativamente quando o apostador escolhe mais do que 5 dezenas, uma vez que as chances de acerto também sobem. Por exemplo, é possível escolher até 15 números em um mesmo bilhete. Nesse caso, o valor da aposta será de R$ 7.507,50.

Por isso, cada um deve avaliar as condições financeiras que possui e definir se o risco realmente vale a pena. Caso contrário, o melhor é investir o dinheiro em algo que não precise de sorte para garantir retorno financeiro.

Probabilidade de acerto

A Quina é uma das loterias mais populares do Brasil. Em resumo, a modalidade é conhecida pela simplicidade do jogo e pelas altas chances de acerto.

Para apostar na loteria, a pessoa deve escolher, no mínimo, 5 números, entre as 80 dezenas disponíveis no canhoto da loteria. Entretanto, caso o apostador queira escolher mais dezenas, poderá selecionar até 15 dezenas em um único jogo.

Vale destacar que as chances de acerto crescem expressivamente conforme o aumento do número de dezenas escolhidas. A propósito, um jogo simples, com 5 dezenas, dá uma chance de acerto em mais de 24 milhões. No entanto, o jogador que escolher 15 dezenas terá uma chance de acerto em 8.005.

Isso mostra que os jogadores determinados a ganhar na loteria poderão escolher mais números para aumentar as chances de acerto.

Por fim, os apostadores devem ter em mente que a loteria é um jogo que precisa de sorte. No entanto, a frequência e a regularidade das apostas aumentam as chances de acerto. Portanto, o mais importante é não desanimar e continuar tentando ganhar as premiações oferecidas pela Quina.