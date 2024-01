Quina sorteia R$ 24 milhões HOJE

A Caixa Econômica Federal realiza sorteios diários com prêmios em dinheiro para os apostadores das dez loterias que estão em vigor atualmente. Nesta quinta-feira (04), cinco modalidades terão seus resultados exibidos ao vivo do Espaço da Sorte das Loterias, em São Paulo, com premiações que somam mais de R$ 35 milhões.

Sorteios de hoje Loterias Caixa

Lotofácil

A Lotofácil efetua, nesta quinta-feira (04), o sorteio de R$ 4,5 milhões para os apostadores que acertarem as 15 dezenas do concurso 2995.

As apostas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica do país ou através do site e aplicativo Loterias Online. O valor do bilhete simples é de R$ 3,00.

Quina

Como de costume, a Quina realiza o sorteio do concurso 6332 nesta quinta-feira (04), com uma estimativa de prêmio de R$ 24 milhões.

As apostas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica do país ou através do site e aplicativo Loterias Online. O valor do bilhete simples é de R$ 2,50.

Timemania



Você também pode gostar:

Os amantes do futebol podem fazer sua fezinha para o sorteio da Timemania desta quinta-feira (04), do concurso 2037, com um prêmio estimado em R$ 6,7 milhões.

As apostas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica do país ou através do site e aplicativo Loterias Online. O valor do bilhete simples é de R$ 3,50.

Mega-Sena

Ainda nesta quinta-feira (04), a Caixa realiza o sorteio da Mega-Sena, concurso 2671. A estimativa de prêmio é de R$ 3 milhões aos apostadores.

As apostas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica do país ou através do site e aplicativo Loterias Online. O valor do bilhete simples é de R$ 5,00.

Dia de Sorte

Por fim, o segundo sorteio da semana do Dia de Sorte acontece nesta quinta-feira (04). O concurso 858 tem uma estimativa de prêmio de R$ 800 mil.

As apostas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica do país ou através do site e aplicativo Loterias Online. O valor do bilhete simples é de R$ 2,50.

Sorteios Loterias Caixa dos próximos dias

Super Sete

O próximo sorteio do Super Sete será realizado na sexta-feira (05), com um prêmio estimado de R$ 1,9 milhão.

Lotomania

A Lotomania realiza seu próximo sorteio na sexta-feira (05), com um prêmio estimado de R$ 7,8 milhões.

Dupla-Sena

A Dupla-Sena realiza seu próximo sorteio na sexta-feira (05), com uma estimativa de prêmio de R$ 850 mil.

Federal

Os cinco prêmios da loteria Federal serão anunciados no sábado (06), nos valores de R$ 500 mil, R$ 27 mil, R$ 24 mil, R$ 19 mil e R$ 18 mil.

+Milionária

Com mais um prêmio acumulado, o sorteio da +Milionária será no sábado (06), com uma premiação estimada em R$ 119 milhões.

Outras apostas Loterias Caixa

Através do aplicativo ou site Loterias Online, o jogador pode comprar pacotes diários de apostas com várias modalidades.

Sorte de Hoje

A “Sorte de Hoje” disponibiliza um pacote com todos os jogos do dia. Nesta quinta-feira (04), serão 2 jogos da Timemania, 2 da Mega-Sena, 1 do Dia de Sorte, 2 da Quina e 2 da Lotofácil, no valor de R$ 30,50.

Os números dos jogos são escolhidos aleatoriamente pelo sistema, no entanto, é possível visualizá-los antes de pagar.

Fezinha do mês

Com um sistema similar ao “Sorte de Hoje”, a “Fezinha do Mês” oferece um pacote de aposta mensal com quase todas as modalidades das loterias, com exceção da Loteca e Timemania. O valor total é de R$ 364,00.

Loterias Pra Elas

Visando as apostadoras mulheres, a “Loterias Pra Elas” fornece um pacote das categorias que são as preferidas das jogadoras: +Milionária, Mega-Sena, Lotofácil e Dupla-Sena. O valor total é de R$ 30,00.

Chance Todo Dia

O pacote da “Chance Todo Dia” garante apostas para todas as modalidades, incluindo teimosinha para a semana inteira. O valor total é de R$ 106,00.