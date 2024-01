R$ 100 a MAIS para idosos? Que AUMENTO é esse?

O BPC (Benefício de Prestação Continuada) configura-se como uma assistência voltada para os indivíduos idosos, cuja idade ultrapasse os 65 anos. Ademais, é uma ajuda para aqueles que enfrentam circunstâncias caracterizadas pela escassez de recursos financeiros no Brasil.

Em uma análise inicial, é válido ressaltar que a quantia referente ao BPC sofre uma atualização anual, consoante ao salário mínimo vigente no país. Ela também está equiparada com o patamar estabelecido pela Previdência Social para o pagamento dos idosos.

Do que se trata o aumento do pagamento dos idosos?

No ano de 2024, o BPC experimentará um incremento substancial, proporcionando aos idosos uma assistência mais robusta para assegurar as necessidades essenciais à sua sobrevivência. Desde o início deste mês de janeiro, convém salientar que a quantia mensal para quem está em situação de baixa renda, atingirá o montante de R$ 1.412,00.

Tal elevação representa uma discrepância considerável se comparada à quantia do ano anterior, a qual era de R$ 1.320,00. Em outras palavras, observamos um acréscimo próximo a R$ 100,00.

O ajuste no valor do BPC reflete diretamente o aumento do salário mínimo. Isso busca proporcionar uma melhoria na qualidade de vida para os idosos que dependem desse benefício.

Quais são os requisitos para receber o BPC em 2024?

De início, para obter o BPC, é imprescindível atender a determinados critérios estipulados pelo governo. Fazem jus ao recebimento as pessoas que atendem aos seguintes requisitos:

Ser portador de alguma deficiência permanente, seja em qualquer faixa etária;

Ter mais do que 65 anos;

Estar registrado no CadÚnico;

Manter uma renda familiar que não ultrapasse 1/4 do salário mínimo por membro.



O CadÚnico constitui um registro que concentra informações socioeconômicas de famílias com baixa renda em todo o território nacional. É por meio desse cadastro que as autoridades verificam se o solicitante atende aos critérios necessários para usufruir do BPC.

Como conseguir o benefício e o aumento de R$ 100,00?

A solicitação do BPC deve ser realizada por intermédio do Meu INSS, a plataforma online do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). No Meu INSS, o interessado deve fornecer suas informações pessoais e socioeconômicas para análise.

É crucial preencher todas as informações de maneira precisa e encaminhar os documentos necessários para comprovar a renda e demais condições exigidas. Em prática, para requerer o BPC, é necessário seguir os seguintes passos:

Preencher o pedido no portal do INSS ou em uma agência presencial do INSS;

ou em uma agência presencial do INSS; Apresentar os documentos que atestam idade, renda familiar e deficiência;

Submeter-se a uma avaliação médica e social conduzida pelo INSS.

Os documentos necessários para solicitar o BPC compreendem:

RG e CPF;

Certidão nascimento/casamento;

Comprovante da residência;

Comprovante da renda familiar;

Laudo médico que certifique a deficiência.

Calendário de pagamentos do BPC para idosos e deficientes em 2024

Para concluir, os pagamentos aos idosos de baixa renda serão efetuados a partir desta semana, especificamente na próxima quinta-feira (25). O calendário de pagamentos segue uma ordem determinada pelo último dígito do benefício. Confira abaixo as datas de liberação dos depósitos:

Se o benefício tiver final 1: 25/01/2024;

Se o benefício tiver final 2: 26/01/2024;

Caso o benefício tenha final 3: 29/01/2024;

Caso o benefício tenha final 4: 30/01/2024;

Se o benefício tiver final 5: 31/01/2024;

Se o benefício tiver final 6: 01/02/2024;

Caso o benefício tenha final 7: 02/02/2024;

Caso o benefício tenha final 8: 05/02/2024;

Se o benefício tiver final 9: 06/02/2024;

Se o benefício tiver final 0: 07/02/2024.

Para salientar, os depósitos serão automaticamente creditados nas contas bancárias dos idosos e deficientes beneficiários. Portanto, é essencial a manutenção das informações bancárias junto ao INSS. A verificação da liberação do BPC pode ser feita por meio do site ou do app “Meu INSS”, além da opção de ligar para a Central 135, cuja chamada é gratuita para telefones fixos.