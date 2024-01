R. Kelly resiste ao julgamento de US$ 10,5 milhões e diz que não tem conhecimento do processo

R Kelly está reagindo a uma grande sentença movida contra ele em um processo envolvendo mulheres que alegaram ter sido vítimas dele… ele diz que não sabia do processo e não deveria ser responsabilizado.

O negócio é o seguinte… seis mulheres estavam recebeu US$ 10,5 milhões em agosto, depois de processar ele e seu ex-empresário, Donnel Russell, alegando que foram responsáveis ​​​​por um esforço para encerrar uma exibição da série documental ‘Surviving R. Kelly’ em dezembro de 2018 em Nova York com uma ameaça de tiroteio em massa.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, Kelly afirma que teria se defendido da ação se soubesse da maldita coisa.

O desgraçado cantor afirma que sua cabeça já está girando em torno de seus vários casos criminais e processos… e ele foi processado tantas vezes ultimamente que mal consegue acompanhar tudo em sua cela de prisão na Carolina do Norte.

Mesmo que o processo tivesse sido recebido, Kelly diz que não seria capaz de entendê-lo ou distingui-lo de quaisquer outros documentos legais… dizendo que confia em seus advogados para lhe explicar as coisas porque “não consigo ler ou entender palavras além o de um aluno do ensino fundamental.”

Além do mais, Kelly afirma que Donnell nunca foi seu empresário, como afirma o processo… e ele diz que não tinha ideia de que Russell estava tentando impedir a exibição de ‘Surviving’.

Ainda há uma dúvida se as mulheres receberão um centavo do julgamento de US$ 10,5 milhões… mas está claro que Kelly não acha que ele seja responsável por este.