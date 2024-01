Rachel Leviss assistindo a nova temporada de ‘Regras de Vanderpump’ para ver como ela é retratada

Rachel Levis planeja ficar de olho na nova temporada de “Regras de Vanderpump”… não porque ela seja fã, mas mais ainda… porque ela quer ver como eles vão falar sobre ela.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ … Rachel estará, de fato, sintonizada para assistir à estreia da 11ª temporada na terça à noite – não apenas isso, mas fomos informados de que ela realmente acompanhará o programa enquanto ele avança. nos próximos meses sem ela.

Disseram-nos que Rachel pretende usar seu podcast iHeartRadio, “Rachel Goes Rogue”, como uma plataforma para responder sobre como ela é mencionada e retratada no ‘VPR’… dependendo do que for dito e se ela sentir que precisa. esclarecer as coisas.

Rachel não está sozinha aqui, aliás… Os fãs de ‘VPR’ estão muito interessados ​​em como por Tom Sandoval, Ariana Madix e o resto do elenco lida com ela saída abrupta seguindo o Escandóvaque caiu no final da temporada passada.

Lembre-se… Rachel e Tom conseguiram arrastado pelas brasas na reunião. Como parte das consequências do caso, Rachel foi para um estabelecimento de saúde mental no Arizona e finalmente decidiu deixar o reality show Bravo.



Agora, embora Rachel fale ‘VPR’ em seu podcast de vez em quando, nossas fontes estão inflexíveis de que NÃO vai se transformar em uma recapitulação semanal geral do mundo que ela deixou para trás.

O fato é… O podcast de Rachel já está indo muito bem sozinho, então ela não precisa de ‘Vanderpump’ para mantê-lo relevante. Ela, no entanto, intervirá como achar melhor.

Rachel normalmente passa a maior parte do tempo no podcast falando sobre sua jornada de saúde mental e o impacto que o show, seu elenco e o Scandoval tiveram sobre ela… e fomos informados de que a recepção tem sido forte e ‘RGR’ paira em torno do topo de várias classificações de podcast.