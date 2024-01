Rafa Nadal se aproxima da semifinal em Brisbane, mas termina lesionado contra Thompson

Rafael Nadal perdeu três match points e precisou de um intervalo médico na sexta-feira antes de perder para Jordan Thompson nas quartas de final de seu retorno ao torneio, após uma dispensa por lesão de um ano.

O 22 vezes vencedor do Major não conseguiu converter um match point no 10º game do segundo set e mais dois no desempate antes que Thompson, número 55 do ranking, se recuperasse para vencer por 5-7, 7-6 (6), 6-3 no Brisbane Internacional.

Com o Aberto da Austrália começando em 14 de janeiro, a reabilitação de Nadal da lesão no quadril e da cirurgia que o deixou de lado durante a maior parte de 2023 será testada.

O espanhol de 37 anos abriu o torneio com duas vitórias em dois sets, mas foi pressionado por 3 horas e 25 minutos naquela que foi sua terceira partida em quatro noites.

Seu nível de energia diminuiu visivelmente no início do terceiro set. E depois que Thompson quebrou no quarto game e manteve a vantagem de 4 a 1, Nadal foi avaliado pelo treinador na cadeira da quadra, aparentemente por causa da parte superior da perna esquerda.

Ele deixou a quadra para um intervalo médico antes de retornar e jogar mais 20 minutos.

Thompson avançou para a semifinal contra o segundo colocado Grigor Dimitrov.

Melhor semeado Runa Holger teve uma vitória por 6-2, 7-6 (6) sobre James Duckworth para definir uma semifinal contra Roman Safiullin, que derrotou Matteo Arnaldi por 7-6 (4), 6-2.

Aryna Sabalenka e Victoria Azarenka estarão em lados opostos da rede nas semifinais femininas quase cinco anos depois de se juntarem na mesma quadra na semifinal da Fed Cup contra a Austrália.

A campeã do Aberto da Austrália, Sabalenka, garantiu o confronto ao estender sua seqüência de vitórias no Down Under para 14 com uma vitória por 6-1 e 6-4 sobre a quinta colocada Daria Kasatkina na noite de sexta-feira.

Ela ganhou um título em Adelaide no ano passado, antes de sua estreia no Grand Slam em Melbourne Park, o início de uma temporada de 2023 que também incluiu uma corrida até a final do Aberto dos Estados Unidos e as semifinais do Aberto da França e de Wimbledon.

Sabalenka foi totalmente dominante no primeiro set de sua partida noturna diante de um Arena Pat Rafter multidão que incluía o ator Jude Lawprendendo Kasatkina na linha de base com seus golpes de solo profundos e poderosos.

Ela conquistou 32 vencedores e perdeu apenas um jogo de serviço em 1 hora e meia.

Sabalenka e Azarenka ganharam o título do Aberto da Austrália e foram classificados em primeiro lugar. Ambos nasceram em Minsk, Bielo-Rússia, embora com cerca de nove anos de diferença, mas jogaram apenas quatro vezes anteriormente no nível de elite. Sabalenka lidera os confrontos diretos por 3-1.

“Ela é uma jogadora incrível. Eu estava crescendo observando-a”, disse Sabalenka sobre seu compatriota de 34 anos. “Será uma grande batalha. Estou realmente ansioso por isso.”

Azarenka, bicampeã no Aberto da Austrália (2012 e ’13) e em Brisbane (2009 e ’16), teve uma sequência mais difícil na partida de abertura do dia, precisando de 2 horas e meia para avançar 6- 3, 3-6, 7-5 sobre a ex-campeã do Aberto da França, Jelena Ostapenko.

A segunda colocada, Elena Rybakina, só precisou jogar sete partidas nas quartas de final.

Rybakina, que venceu Wimbledon em 2022 e foi vice-campeã no Aberto da Austrália no ano passado, venceu o primeiro set por 6 a 1, antes de Anastasia Potapova, 11ª colocada, se retirar da partida devido a uma lesão abdominal. ‘

Em seguida, ela enfrentará Linda Noskova, que derrotou Mirra Andreeva, de 16 anos, por 7-5, 6-3.