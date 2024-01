Rafa Nadal volta ao normal: vitória sobre Thiem 349 dias depois e se emociona

Rafael Nadal não mostrou sinais de ferrugem desde o ano fora da turnê, vencendo a partida de volta sobre o ex-número 3 do ranking Dominic Thiem 7-5, 6-1 no Internacional de Brisbane na terça-feira.

O 22 vezes vencedor do Major não disputava uma partida de simples no nível de elite desde que foi eliminado na segunda rodada do Aberto da Austrália em janeiro passado.

Ele não demonstrou. Nadal, de 37 anos, cometeu apenas seis erros não forçados e perdeu apenas três pontos em seu saque no primeiro set. Ele venceu oito dos últimos nove jogos e conquistou a vitória em 89 minutos.

Agora classificado em 672º lugar e jogando como wild card em Brisbane após uma longa reabilitação de uma lesão no quadril, Nadal disse que os últimos 12 meses foram alguns dos mais difíceis de sua carreira profissional.

“Hoje é honestamente um dia emocionante e importante para mim”, disse ele em entrevista à TV após o jogo. “Foi um nível muito positivo (para) o primeiro dia.”

Na partida de abertura do dia na cobertura Arena Pat RafterYannick Hanfmann, da Alemanha, número 51 do ranking, derrotou Sebastian Korda, quinto colocado, por 7-5 e 6-4 na primeira rodada.

No sorteio feminino, a vencedora do Aberto da Austrália de 2020, Sofia Kenin, foi derrotada por Arina Rodionova, número 113 do ranking, por 7-5, 7-6 (7) na segunda rodada.

Kenin estava constantemente sob pressão em seu saque, apesar de ter chances em ambos os sets contra Rodionova, uma australiana de 34 anos que nunca esteve entre os 100 primeiros.

Kenin ficou em 14º lugar em Brisbane, um torneio importante para o Aberto da Austrália que começa em 14 de janeiro em Melbourne.