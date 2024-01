RaiaDrogasil OFERECE EMPREGOS em três regiões do país

A RaiaDrogasil, empresa brasileira do setor varejista farmacêutico criada em 2011, após a fusão da Drogasil S.A. com a Raia S.A, está contratando profissionais em São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Dessa maneira, antes mesmo de falar mais sobre a marca em questão, saiba quais são os postos de trabalho vagos:

Orientador (a) de Estacionamento – Campo Grande – MS – Atendimento: Fará a orientação dos clientes na entrada/saída da loja e orientação no estacionamento para melhor comodidade dos mesmos e ordem no espaço;

Atendente de Loja – Atendimento ao Público – Campo Grande – MS – Atendimento;

Estagiário (a) – Programa Novos Rumos – Porto Alegre – RS – Farmácia;

Farmacêutico (a) – Mato Grosso do Sul – Campo Grande – MS – Farmácia;

Estagiário (a) de Farmácia – Campo Grande – MS – Farmácia;

Operador (a) de Caixa – Valinhos – SP – Atendimento;

Farmacêutico (a) – Centro e Zona Sul – Porto Alegre – RS – Farmácia.

Mais sobre a RaiaDrogasil

Sobre a RaiaDrogasil, podemos frisar que trata-se da empresa líder no mercado brasileiro de varejo farmacêutico, presente em todos os estados brasileiros, com 2,7 mil farmácias registrando faturamento de R$ 30,9 bilhões em 2022.

Vale destacar também que a RaiaDrogasil combina para mais de 200 anos de história. A Droga Raia foi fundada em 1905 e a Drogasil em 1935 e hoje formam a rede líder, tanto em número de farmácias quanto em faturamento.

Além disso, inserida no setor de saúde, que se caracteriza pela resiliência às oscilações econômicas e pelo crescimento secular da demanda puxado pelo envelhecimento da população, ainda há muita oportunidade de crescimento.

Mesmo com o elevado e consistente crescimento da receita e a condição de líder absoluta entre as redes de farmácias, a RD possuía apenas 15,1% de participação de mercado em 2022, evidenciando uma oportunidade de consolidação de mercado no longo prazo.

Confira alguns dos benefícios ofertados:



Assistência médica;

Assistência odontológica;

Auxílio farmácia;

Participação nos lucros;

Seguro de Vida;

Vale-alimentação;

Vale-transporte.

O que é preciso para se candidatar?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da RaiaDrogasil, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

