Rampage Jackson revela o que o levou à única vez em que chorou em sua carreira: ‘Tenho quase vergonha de dizer isso’

Quinton “Rampage” Jackson nunca se emocionou depois de uma de suas próprias derrotas, mas começou a chorar na noite em que viu um amigo e companheiro de equipe sofrer uma derrota brutal.

O ex-campeão meio-pesado do UFC contou o momento emocionante que o levou à única vez em que se lembra de ter chorado no vestiário e é tudo culpa de Dan Henderson. Foi no UFC 100 quando Henderson arrasou Michael Bisping com uma mão direita devastadora que nocauteou o futuro rei dos médios do UFC em uma das finalizações mais impressionantes de todos os tempos.

“Eu nunca chorei, mas eu e Bisping éramos como irmãos, especialmente naquela época”, revelou Jackson em seu podcast. “Não estamos tão próximos como agora porque aconteceram algumas touradas entre nossos gestores. Meu, [Cheick] Kongo e Bisping éramos todos como irmãos.

“Eu nunca chorei quando fui nocauteado, mas quando Bisping foi nocauteado uma vez – foi [Dan Henderson] — Chorei no vestiário! Ele foi nocauteado tanto, eu me senti muito mal. Tenho quase vergonha de dizer isso.”

Segundo Jackson, ele sentiu que talvez merecesse parte da culpa pelo nocaute, pois era um dos principais companheiros e parceiros de treino de Bisping na época.

Infelizmente, nada disso importou depois que Henderson desarrolhou sua infame “bomba H” que detonou no queixo de Bisping.

“Eu senti que, na época, talvez não o tenha ajudado o suficiente no treinamento ou algo assim”, disse Jackson. “Foi algo assim e eu me senti mal por ele. Lembro-me de chorar no vestiário pensando no que diabos há de errado comigo. Por que eu estou chorando? Eu nunca choro, é estranho.”

Henderson, que estava atuando como convidado no podcast, não conseguiu se identificar com a dor de Jackson depois que ele simplesmente respondeu “Não” quando questionado se ele já chorou ao ver um de seus companheiros sofrer uma derrota.

Embora esse nocaute seja sempre lembrado, Bisping finalmente se vingou ao se tornar campeão dos médios do UFC e derrotar Henderson na revanche em 2016.