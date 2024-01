Rams WR Puka Nacua comemora com a família depois de quebrar dois recordes de estreia

Rams de Los Angeles receptor amplo Puka Nácua comemorou com sua família na linha lateral após quebrar o NFL recordes de novato em recepções e jardas recebidas no domingo, em uma vitória da semana 18 sobre o São Francisco 49ers no Levi’s Stadium.

Nacua, 22 anos, bateu o recorde de 104 capturas estabelecido por Golfinhos de Miami WR Jaylen Waddle em 2021 e ultrapassou as 1.473 jardas Bill Groman pego como um novato para o Lubrificadores de Houston em 1960.

Ele quebrou ambas as marcas na abertura do terceiro quarto depois de empatar o recorde de recepções do primeiro ano no primeiro tempo com uma recepção para touchdown de 19 jardas do quarterback reserva do Rams. Carson Wentz.

Nacua terminou a disputa com 41 jardas de recepção e um touchdown em quatro recepções para registrar sua 105ª recepção e 1.486ª jarda na temporada.

Treinador principal dos Rams Sean McVay decidiu sentar Nacua depois de estabelecer o novo recorde e os Rams ainda conseguiram derrotar os 49ers por um único ponto.

Rams conquistam melhor semeadura sem entradas

McVay, 37, descansou com um punhado de entradas, incluindo Matheus Stafford e Golpe Cooperpara o final da temporada regular do time porque o Rams já havia garantido uma vaga nos playoffs.

Permitir que Nacua estabelecesse os dois recordes de novato, no entanto, ajudou os Rams a obter uma classificação ainda melhor. Eles são agora a sexta semente no NFC.

A vitória sobre o 49ers, que já havia conquistado o primeiro lugar na NFC e também deu descanso aos titulares, marca um confronto épico entre os Rams no Rodada Curinga.

Stafford, 35 anos, liderará os Rams fora de casa contra seu ex-time, o Leões de Detroitquem têm Jared Goffex-QB de McVay, abaixo do centro.