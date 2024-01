Rankings Show: O peso galo feminino em 2024 é a pior divisão da história do UFC?

É hora de perguntar: o peso galo feminino de 2024 é a pior divisão da história do UFC?

Os amigos do podcast Mike Heck e Jed Meshew se juntam aos co-apresentadores Shaun Al-Shatti e Alexander K. Lee esta semana para decifrar esse mistério e desvendar tudo no UFC 297. A turma atinge a conquista do título do DDP e se seu reinado finalmente trará estabilidade a uma divisão instável (por volta das 10h05), em seguida, sacam suas listas de níveis (por volta das 22h45) para debater onde o peso médio está entre as divisões mais divertidas do MMA. Em seguida, a equipe coloca seu chapéu de investigação (por volta de 48:10) para determinar se é um exagero chamar oficialmente essa nova categoria de peso galo feminino de a pior divisão da história do UFC. Tudo isso mais os últimos movimentos de Movsar Evloev e Magomed Ankalaev (por volta de 1:13:30), e muito mais.

NOTA: Este episódio foi gravado antes do UFC anunciar a contratação de Kayla Harrison. Embora seja uma questão interessante, sem dúvida, mantemos esta conversa. Pelo menos até Harrison provar que pode ganhar 135 libras com segurança e consistência.