Raquel Pennington responde aos comentários ‘nojentos’ de Sean Strickland: ‘As mulheres estão aqui. Nós estamos aqui para ficar’

Raquel Pennington não concordou com quase nada do que Sean Strickland disse antes do UFC 297, mas fez o possível para não se envolver em todo o drama.

Na luta principal do UFC 297, Strickland colocou em jogo o título dos médios contra Dricus du Plessis, com Pennington enfrentando Mayra Bueno Silva pelo título vago do peso galo feminino na luta co-principal. Mas na semana da luta, as duas lutas pelo título rapidamente ficaram em segundo plano em relação ao drama em torno de Strickland, quando o então campeão apareceu no media day vestindo uma camisa que dizia: “Uma mulher em cada cozinha, uma arma em cada mão” e entregou um vários comentários homofóbicos.

Falando com Ariel Helwani em A hora do MMA, Pennington, que é abertamente gay e tem uma filha com a também lutadora do UFC Tecia Torres, discutiu a intensa semana de luta que antecedeu o evento, dizendo que embora os comentários de Strickland tenham sido feios, ela tentou manter o foco em si mesma e em seus objetivos naquela semana.

“No final das contas, as pessoas vão falar”, disse Pennington. “Eles sempre terão suas próprias opiniões. Você pode ter sua própria opinião, mas no final das contas, você não vai afetar minha vida. O que você faz da sua vida não me afeta. Eu só acho que foi nojento da parte dele estar preocupado conosco como seres humanos e com nosso estilo de vida, e apenas com os comentários que ele estava fazendo.

“No final das contas, o MMA cresceu muito. As mulheres estão aqui. Nós estamos aqui para ficar. As divisões estão crescendo. Você tem muitos talentos emergentes, então, para criticar as atletas femininas, não concordo com nada disso. Mas não consigo controlar isso e esse não era meu foco. Meu foco era ir lá e realizar meu objetivo.

“Dana [White] e caçador [Campbell] cheguei antes da coletiva de imprensa e me perguntaram como eu estava com tudo. Foi apenas uma daquelas coisas, você considera isso um grão de sal e distribui. Isso não vai afetar o que estou fazendo aqui. No final das contas, você quer conversar, mas ainda somos sua luta no co-evento principal.”

Mas embora Strickland tenha ficado feliz em fazer comentários à mídia sobre tais assuntos, isso não se aplicava a interações pessoais. Embora os dois estivessem bastante próximos um do outro enquanto a marquise lutava pelo pay-per-view, Pennington disse que Strickland nunca interagiu com ela pessoalmente.

“Cada vez que ele aparecia, nós dois víamos na outra direção”, disse Pennington. “Eu olhei para ele algumas vezes e ele simplesmente virava na outra direção. Ele está por aí, é um grande atleta, está vendendo suas lutas, falando mal, está sendo – liberdade de expressão, fazendo o que for – mas não, ele não falou nada. Personagem interessante.”

No final das contas, Pennington cumpriu seu objetivo, conquistando o título vago com uma vitória por decisão unânime sobre Bueno Silva, enquanto Strickland perdeu o cinturão por decisão dividida. Após o evento, White anunciou que não tomaria nenhuma ação contra Strickland por seus comentários inflamados.

Mais uma vez, embora Pennington não se importe com as opiniões de Strickland, ela apoia a posição de White sobre como lidar com as coisas.

“No final das contas, é por isso que o mundo é do jeito que é”, disse Pennington. “As pessoas estão constantemente atacando coisas diferentes. No final das contas, você deve se concentrar apenas em si mesmo, mas sempre será assim. Acho que é importante que as pessoas permaneçam fiéis a quem são e se concentrem nas coisas que podem controlar. Você não pode controlar outras pessoas, e quando você deixa essas outras pessoas impactarem sua vida, isso só vai te arrastar para baixo. Isso vai impedir você de alcançar o que deseja. …

“Não sei. Eu respeito Dana e Hunter por manifestarem sua preocupação. Também respeito o fato de que eles dão liberdade de expressão e dão aos seus atletas a plataforma para serem quem são e eles simplesmente não se importam. Muitas pessoas estão constantemente criticando as coisas e atacando o Dana e dizendo coisas diferentes, mas ele se preocupa com seus atletas. Ele está lá e nos checou para ter certeza de que tudo estava bem. Ele disse, ‘Eu te protejo nessa situação’ também. Mas para mim, é apenas uma daquelas coisas em que, se eu me concentrasse nisso, só teria um impacto negativo para mim.”