Raquel Pennington zomba de comentários de Mayra Bueno Silva: ‘Não sei quem ela pensa que é’

Raquel Pennington acha que Mayra Bueno Silva pode estar se adiantando um pouco.

Antes do UFC 297, Silva não teve vergonha de minimizar a luta contra Pennington e ansiar por um possível confronto com Julianna Peña. Pennington e Silva se enfrentam no sábado na luta co-principal do UFC 297 com o título vago do peso galo do UFC em jogo, mas Silva fez a declaração surpreendente em seu media day do UFC 297 na quarta-feira de que a luta pode não ser muito boa “no papel .” Quando questionada sobre seus pensamentos, Silva argumentou que os fãs de MMA preferem vê-la lutar pelo cinturão com Peña do que com Pennington.

Para Pennington, veterana de 11 anos no UFC, cuja primeira disputa pelo título dos galos aconteceu em 2018, os comentários do seu homólogo brasileiro são risíveis.

“Não sei quem ela pensa que é agora”, disse Pennington no media day do UFC 297. “Estou neste esporte há muito tempo. Estive entre os 10 primeiros durante a maior parte da minha carreira no UFC. E para ela sentar aqui [and talk trash] – eles estavam tentando encontrar outro adversário porque Julianna está lesionada. Era para ser eu e Julianna.

“Então, para ela pensar que deveria ser ela e Julianna – eu amo o mundo em que ela vive, em sua mente, mas ela está um pouco confusa.”

Pennington, 35 anos, é uma das pesos galos há mais tempo no cargo na divisão feminina do UFC. O veterano mais bem classificado entrou pela primeira vez no UFC como membro do elenco em O Lutador Final 18 em 2013, a mesma temporada apresentada por Ronda Rousey e Miesha Tate. Desde então, Pennington já lutou 17 vezes pela promoção, acumulando 12 vitórias e derrotando nomes como Tate, Jessica Andrade, Irene Aldana, Roxanne Modafferi e, mais recentemente, Ketlen Vieira.

Pennington até atuou como lutador reserva na mais recente disputa pelo título peso galo do UFC entre a ex-bicampeã Amanda Nunes e Aldana. Nunes finalmente derrotou Aldana para registrar sua 11ª vitória em uma luta pelo título do UFC e depois se aposentou, deixando o cinturão vago e deixando Pennington como uma escolha óbvia para competir pelo ouro em seguida.

Tudo isso significa que Pennington pagou suas dívidas, então quando ela ouve Silva falar como fez com apenas três vitórias como peso galo do UFC, ela apenas ri.

“Escute, ela é uma personagem. Certo? Todas as coisas que ela está dizendo estão realmente me divertindo”, disse Pennington.

“No final das contas, eu sinto que ela está falando todas as besteiras, ela está tentando dizer todas as coisas – claro, talvez os fãs queiram vê-la lutar contra Julianna porque as duas tagarelam muito. Eles falam e todo mundo quer ver isso. Eles adoram a parte de entretenimento. Isso simplesmente não é quem eu sou, e penso nas crianças e nas gerações mais jovens que me admiram, e não se trata de falar merda uns com os outros e fazer tudo. No final das contas, uma luta é uma luta. Nossos punhos vão falar, então não sinto necessidade de desperdiçar energia extra.

“Mas você sabe o que? Ela está aqui agora, então é isso.”