Reação: Dana White anuncia luta entre Justin Gaethje x Max Holloway pelo título da BMF no UFC 300

O CEO do UFC, Dana White, desistiu de duas grandes lutas para o próximo evento do UFC 300, incluindo uma luta de ação leve pelo título BMF entre Justin Gaethje e Max Holloway. Com algumas das vibrações negativas em torno do evento em seus estágios iniciais, este anúncio dá início à tendência para a positividade?

Mike Heck, Shaun Al-Shatti, Jed Meshew e Eric Jackman do MMA Fighting reagem ao grande anúncio de White, o cinco rounds Gaethje x Holloway, discutem o que isso significa para a disputa pelo título dos leves e o próximo movimento de Islam Makhachev, se essa luta significar a suposta luta pelo título dos meio-médios entre Leon Edwards e Belal Muhammad pode mudar para um evento diferente e muito mais. Além disso, eles discutem que White também anunciou Jim Miller x Bobby Green para o card histórico, se for a luta certa para Miller, além de como o card está atualmente em oito lutas oficiais.

Versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.