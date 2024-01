Reação: Dana White anuncia retorno de Dustin Poirier, novo confronto no UFC 300

O CEO do UFC, Dana White, prometeu que anunciaria algumas grandes lutas, e certamente fez duas lutas massivas na melhor divisão da promoção.

Na noite de domingo, White revelou que o ex-campeão interino dos leves Dustin Poirier enfrentará o emergente Benoit Saint-Denis na co-luta principal de cinco rounds do UFC 299, que acontece no dia 9 de março em Miami, e o ex-campeão dos leves Charles Oliveira vai olhar para impedir a disputa pelo título de Arman Tsarukyan no UFC 300 em abril.

Após a grande notícia, Mike Heck, Alexander K. Lee e Jed Meshew do MMA Fighting reagem à dupla de lutas de alto risco de 155 libras, discutem qual negócio é mais surpreendente, White dizendo que o vencedor de Oliveira x Tsarukyan recebe o próximo campeão Islam Makhachev e onde fica Justin Gaethje, qual lutador tem mais a perder, previsões iniciais e muito mais.

