Reação: Evento dos campeões PFL vs. Bellator revelado – quão bem-sucedido pode ser?

A Super Fight Division PFL Pay-Per-View começará em 24 de fevereiro na Arábia Saudita, quando o esperado evento dos campeões PFL vs. Com o card principal indo para o pay-per-view, e o UFC trazendo um evento gratuito com o UFC Cidade do México no mesmo dia, esse card pode superar sua cobertura?

Mike Heck, Shaun Al-Shatti e Jed Meshew do MMA Fighting reagem ao anúncio do evento e dão suas notas de 1 a 10 em relação aos níveis de excitação – que podem ou não mudar ao longo da reação. Além disso, eles discutem o card, sendo o card principal atrás de um acesso pago, se o PFL deveria ter feito um esforço para aderi-lo ao UFC reservando o card para 2 de março, como o evento pode ser considerado um sucesso para o PFL, quaisquer nomes que estejam visivelmente ausentes na programação e muito mais.

