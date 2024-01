Reação: Francis Ngannou faz de novo, marca luta de boxe com Anthony Joshua

A primeira luta de Francis Ngannou em 2024 está marcada e acontecerá no ringue de boxe, não na jaula de MMA.

Conforme confirmado pelo MMA Fighting na sexta-feira, Ngannou enfrentará Anthony Joshua em uma luta de boxe de 10 rounds marcada para março, embora a data ainda não esteja definida neste momento. Após Ngannou tomar a decisão de deixar o UFC como campeão dos pesos pesados ​​no início de 2023, ele assinou com o PFL antes de levar Tyson Fury ao limite em sua estreia no boxe profissional em outubro. Agora, “The Predator” tem mais uma grande oportunidade de agitar as coisas na divisão dos pesos pesados ​​do boxe.

Após o anúncio da notícia, Mike Heck, Shaun Al-Shatti e Eric Jackman do MMA Fighting reagem à notícia, como isso beneficia ambos os lutadores, discutem o que isso significa para o futuro do MMA de Ngannou, previsões iniciais e muito mais.

Versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.