Reação: Kayla Harrison assina com o UFC e enfrenta Holly Holm no UFC 300

O CEO do UFC, Dana White, fez um grande anúncio na noite de terça-feira em relação ao UFC 300, mas provavelmente não era o que a maioria dos fãs esperava. White revelou que a promoção contratou a ex-campeã do PFL Kayla Harrison, e ela encontrará a ex-campeã do UFC Holly Holm no histórico evento pay-per-view – não no peso pena, mas no peso galo.

Mike Heck, Shaun Al-Shatti e Jed Meshew do MMA Fighting reagem à grande notícia da contratação de Harrison e do confronto com Holm. Além disso, eles discutem as muitas questões que cercam esta notícia, incluindo grandes preocupações sobre a capacidade de Harrison de atingir o limite do peso galo, o quanto isso melhora a divisão agora defendida por Raquel Pennington, o PFL perdendo uma de suas maiores estrelas, junto com um dos grandes brigas na mesa com Cris Cyborg, se a chegada de Harrison pode levar à volta de Amanda Nunes, se Julianna Peña deve ficar preocupada e muito mais.

Versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.