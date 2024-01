Reba McEntire e Post Malone cantam o hino ‘America The Beautiful’ no SB LVIII

A liga fez o anúncio há poucos minutos… acrescentando que Post Malone cantará “America The Beautiful” pouco antes da lenda da música country subir ao palco no Super Sunday do próximo mês no Allegiant Stadium em Las Vegas.

As apresentações da dupla serão precedidas de show de um ganhador do Grammy Dia de Andraque está programado para cantar “Lift Every Voice and Sing” para iniciar as festividades antes do jogo.