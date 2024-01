Recadastramento do Programa do Leite em Penedo começa em fevereiro. Confira calendário na notícia

A Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada) informa às famílias atendidas no Programa do Leite em Penedo que o recadastramento dos beneficiários começa no próximo mês de fevereiro.

O alimento distribuído pelo governo estadual atende atualmente 2.563 mil chefes de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza, número maior do que no ano passado (2.442).

A ampliação da assistência é resultado da parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas, quando o governo Ronaldo Lopes/João Lucas conseguiu levar o programa para comunidades que não eram atendidas, especialmente da zona rural.

Para continuar cadastrado, o beneficiário precisa se dirigir ao local onde recebe o leite na data informada com os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, cartão NIS e cartão do Programa do Leite.

Confira abaixo o cronograma do recadastramento do Programa do Leite que começa no dia 19 de fevereiro, na comunidade Vila Matias, localizada na parte alta de Penedo.

O recadastramento terminará na Cooperativa 1º Núcleo, no início de abril. Vale ressaltar que não haverá a inclusão de novos beneficiários durante a atualização do cadastro.

CRONOGRAMA DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE EM PENEDO