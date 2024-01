Recapitulação do Inter Miami x El Salvador: como foi o desempenho de Messi e Luis Suarez?

Inter Miami iniciou sua turnê de pré-temporada na noite de sexta-feira, enfrentando o O salvador seleção nacional na capital, San Salvador. A partida terminou 0-0já que nenhum dos lados conseguiu criar muitas chances de gol.

Recém-assinado Luis Suarez começou o jogo do zero, assim como Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba.

Destaques – Inter Miami CF 0 – 0 El SalvadorMLS

Como se saíram Messi e Suárez no primeiro jogo juntos?

Messi e Suárez não conseguiram se unir muito, mas os dois usaram seus colegas do Barça em conjunto para criar a melhor jogada do jogo. Quase terminou em um gol impressionante de Messimas o goleiro salvadorenho Mário González fez uma defesa fantástica (e seguiu com outra).

Não houve muita ação de nenhum dos lados no primeiro tempo, então o técnico do Miami Tatá Martino decidiu que já tinha visto o suficiente de suas estrelas. Messi, Suárez, Busquets e Alba tudo saiu no intervalo.

O segundo tempo não foi muito mais divertido, pois as equipes terminaram a partida com 16 tiros no total e somente cinco chutes no alvo combinado.

O único desenvolvimento crucial que surgiu deste jogo foi uma lesão no Miami’s Facundo Farias. O jovem de 21 anos teve que ser retirado em uma maca após sofrer um acidente lesão aparente no joelho.

É uma pausa difícil para Farias e para o time do Inter Miami que precisa do jovem talentoso para desempenhar um grande papel nesta temporada. Felizmente, não é muito sério.

O próximo jogo do Miami será na segunda-feira, 22 de janeiro. Eles jogarão contra FCDallas no Tigela de algodão.