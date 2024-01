Receita Federal anuncia GRANDE NOVIDADE e brasileiros comemoram!

A Receita Federal do Brasil anunciou uma nova funcionalidade que simplificará o envio da sustentação oral nos processos de julgamento. Agora, os cidadãos poderão enviar um vídeo ou áudio contendo sua defesa diretamente pelo e-CAC, sem a necessidade de preencher formulários específicos. Essa medida visa tornar o processo mais acessível e conveniente para os contribuintes.

Como Funciona

Para utilizar essa nova funcionalidade, basta gravar um vídeo ou áudio com duração máxima de 10 minutos e acessar o portal e-CAC da Receita Federal. No menu “Processos Digitais”, será possível encontrar a opção “Juntar Anexo da Sustentação Oral”. Ao selecionar essa opção, o contribuinte poderá fazer o upload do vídeo ou áudio gravado.

Após o envio, o sistema emitirá automaticamente um protocolo com as informações sobre o anexo. O vídeo ou áudio será encaminhado para a Turma Recursal responsável pelo julgamento, desde que seja enviado dentro do prazo estabelecido na Portaria RFB nº 309 de 2023, ou seja, até três dias úteis após a publicação da pauta.

É importante ressaltar que o vídeo ou áudio de sustentação oral pode ser gravado pessoalmente pelo contribuinte ou por um representante legal designado.

Orientações e Regulamentações

Para obter orientações detalhadas sobre como utilizar essa funcionalidade, acesse o documento “Sustentação oral no contencioso de pequeno valor (DRJ-R)”. Além disso, para conhecer o funcionamento do Contencioso Administrativo no âmbito da Receita Federal do Brasil, consulte a Portaria RFB nº 309, publicada em 31 de março de 2023.

Benefícios para os Contribuintes da Receita Federal

Essa nova funcionalidade traz diversos benefícios para os contribuintes que estão envolvidos em processos de julgamento na Receita Federal. Ao permitir o envio de vídeos ou áudios de sustentação oral pelo e-CAC, o órgão facilita o acesso à justiça fiscal, simplifica os trâmites burocráticos e reduz a necessidade de deslocamento físico dos contribuintes até as unidades da Receita Federal.



Você também pode gostar:

A possibilidade de gravar o vídeo ou áudio de sustentação oral pessoalmente ou por meio de um representante legal também amplia as opções disponíveis para os contribuintes, tornando o processo mais flexível e adaptável às suas necessidades individuais.

Impacto no Sistema Judiciário

Essa inovação na Receita Federal também pode ter um impacto positivo no sistema judiciário como um todo. Ao permitir o envio de vídeos ou áudios de sustentação oral de forma eletrônica, a carga de trabalho das Turmas Recursais pode ser reduzida, uma vez que não será mais necessário realizar audiências presenciais para essa finalidade.

Além disso, o uso da tecnologia para o envio desses materiais pode agilizar o andamento dos processos e garantir uma maior eficiência na análise das defesas apresentadas pelos contribuintes.

Receita Federal sempre Comprometida em Buscar Soluções

A Receita Federal do Brasil está sempre em busca de formas de simplificar e agilizar os processos para os contribuintes. Com a nova funcionalidade que permite o envio de vídeo ou áudio de sustentação oral pelo e-CAC, o órgão torna mais acessível e conveniente o processo de defesa dos contribuintes nos casos de julgamento.

Essa medida traz benefícios não apenas para os contribuintes, mas também para o sistema judiciário como um todo, ao reduzir a carga de trabalho das Turmas Recursais e agilizar o andamento dos processos.

A Receita Federal continua comprometida em buscar soluções inovadoras que facilitem a vida dos cidadãos e promovam a eficiência na administração tributária.