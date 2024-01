Receita Federal anuncia novos critérios para leilão de produtos com GRANDE desconto

É comum que a Receita Federal realize leilões com mercadorias apreendidas ou abandonadas como parte do processo de fiscalização e combate a irregularidades. Esses leilões oferecem aos interessados a oportunidade de adquirir diversos produtos a preços muitas vezes mais acessíveis.

No próximo dia 30 de janeiro, a Receita Federal deve realizar um leilão de itens apreendidos na Delegacia do órgão público em Ribeirão Preto (SP). Neste leilão será possível adquirir veículos, drones, aparelhos eletrônicos, roupas e até mesmo acessórios de grife.

Leilão da Receita Federal em Ribeirão Preto

Como já dito anteriormente, a Receita Federal realizará mais um leilão com mercadorias apreendidas ou abandonadas na Delegacia do órgão público em Ribeirão Preto (SP) no próximo dia 30. Os interessados terão a chance de dar lances em uma variedade de produtos, distribuídos entre os 74 lotes disponíveis.

Os lances devem ser feitos para os lotes fechados, que consistem em conjuntos específicos de itens. Destaca-se que o lote mais acessível é o de número 15, contendo artigos de toucador (produtos de higiene e beleza), e pode ser arrematado por valores a partir de R$ 200.

As propostas de valor para o leilão da Receita Federal só serão aceitas de forma online, começando às 8h do dia 25 de janeiro e encerrando às 21h do dia 29 de janeiro. A sessão está programada para iniciar às 9h do dia 30, com a classificação e ordenação das propostas. A partir das 10h, os lances estarão liberados, permitindo que os participantes concorram pelos lotes desejados.

Este processo online proporciona uma maneira conveniente para os interessados participarem do leilão sem a necessidade de presença física no local. Os detalhes completos sobre as condições de participação, formas de pagamento e informações sobre os lotes estão disponíveis no edital do leilão, que pode ser consultado no site oficial da Receita Federal ou obtido junto à Delegacia em Ribeirão Preto.

Quem pode participar?

A Receita Federal divulgou os critérios de participação para o próximo leilão de mercadorias apreendidas ou abandonadas. Vale informar que a oportunidade de arrematar produtos diversos está aberta a pessoas físicas e jurídicas que atendam aos requisitos estabelecidos.



No caso das pessoas físicas, é preciso ser maior de 18 anos ou emancipada e estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Já as pessoas jurídicas precisam ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Tanto pessoas físicas quanto jurídicas devem ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Esses critérios visam garantir a idoneidade dos participantes e assegurar a transparência e legalidade do processo de arrematação. O selo de confiabilidade no sistema de identidade digital do Governo Federal é um indicativo adicional de credibilidade para os participantes.

A Receita Federal destaca a importância de os interessados verificarem e atenderem a esses critérios antes de se envolverem no leilão. A participação de pessoas físicas e jurídicas proporciona uma ampla gama de oportunidades para adquirir produtos variados a preços competitivos, contribuindo também para a recirculação de mercadorias apreendidas.

Para participar do leilão da Receita Federal, os interessados devem acessar o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). O referido leilão pode ser localizado pelo código 0810900/000003/2023 – RIBEIRÃO PRETO.