Recertificação SNAP da Flórida: como fazer isso antes que seus benefícios expirem em fevereiro de 2024?

Ffamílias com baixos rendimentos nos EUA por vezes dependem do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) para ajudá-los a encontrar uma maneira de se alimentarem, por isso é importante que esses benefícios não expirem.

Para os requerentes na Flórida, existe o risco de que alguns fiquem sem a assistência vital FOTO fornece se eles não forem informados sobre como recertificar sua reivindicação.

Novos critérios de elegibilidade para benefícios SNAP: alterações e atualizaçõesRoberto Ortega

Funciona com um cartão EBT, conhecido na Flórida como Florida ACCESS Card, que é complementado com depósitos mensais.

É um esquema muito popular, pois FOTO os benefícios permitem que as famílias comprem ingredientes mais saudáveis, que de outra forma poderiam estar fora do seu orçamento nos supermercados normais.

Embora fosse mais fácil continuar a ajudar as famílias necessitadas sem a necessidade de atualização regular, o processo de recertificação é realizado pelo governo estadual da Flórida para garantir que os fundos vão para as famílias que deles precisam.

Qual é o último dia de janeiro para renovar seus benefícios SNAP na Flórida?

O prazo para Benefícios do SNAP da Flórida a recertificação depende do período de certificação, que é o tempo que você está inscrito no esquema, que é de seis meses para a maioria das famílias.

Se você não tem certeza de quando isso acontecerá e está preocupado em perder seu Benefícios do SNAP até outubro, você deverá falar com seu assistente social para verificar.

Você receberá uma carta do estado cerca de dois meses antes de precisar renovar sua cobertura. Se você tiver uma conta My ACCESS, receberá um alerta por e-mail para lembrá-lo.

Depois de receber sua carta, renove seus benefícios de uma destas maneiras:

On-line: faça login na sua conta My ACCESS

Por correio: Preencha e devolva a documentação de renovação que acompanha sua carta do estado

Por telefone ou pessoalmente: Ligue ou visite a agência parceira da comunidade local

Se você não renovar até a data indicada na carta, poderá perder seus benefícios de saúde, portanto, certifique-se de renovar dentro do prazo para evitar problemas no futuro.