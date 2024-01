Como Recuperar Vídeos Corrompidos Online Grátis?

A presença de vídeos permite que muitas pessoas guardem momentos importantes, como casamentos, festas, viagens, e também pode servir como evidência crucial em casos como vídeos de vigilância e videos da Câmera Veicular. Se o vídeo importante estiver corrompido e não puder ser aberto, podemos perder memórias preciosas e evidências importantes. Na verdade, existem várias razões que podem causar a corrupção de arquivos de vídeo, resultando na incapacidade de reprodução do vídeo.

Quais são as causas da corrupção de vídeos?

Listamos uns razões comuns que podem causar a corrupção abaixo:

Erros na edição de vídeo;

Falta de codecs;

Interrupção de energia durante o download/salvamento/visualização/edição/processamento de arquivos de vídeo

Sistema operacional afetado por malware ou ataque de vírus

Gravação de vídeo com baixa carga de bateria na câmera

Remoção do cartão SD da câmera ou computador durante o uso

Extensão de arquivo de vídeo incorreta

Interrupção na transferência

Cabeçalho do arquivo de vídeo corrompido

Como reparar vídeos corrompidos online?

Aqui, recomendamos o uso do 4DDiG Video Online Repair para reparar vídeos corrompidos. O 4DDiG Video Repair é uma ferramenta gratuita para reparar vídeos corrompidos. Ele pode reparar formatos de vídeo comuns, como MP4, MOV, AVI, MKV, 3GP, 3G2, WMV, RM.

A seguir, estão os passos de reparo:

Passo 1: Abra o site oficial do 4DDiG Video Online Repair.

Passo 2: Clique em ‘Upload de Vídeo’ para fazer o upload do vídeo. Assim que o upload for concluído, a ferramenta iniciará automaticamente o processo de reparo. Basta aguardar pacientemente até que o vídeo seja recuperado.

O Melhor Software de Desktop para Recuperar Vídeos Corrompidos

Se você não estiver satisfeito com os resultados da ferramenta de reparo online, você pode tentar o 4DDiG Video Repair, um software profissional de desktop.

O 4DDiG Video Repair é uma ferramenta profissional de recuperar vários arquivos de vídeo corrompidos ou inacessíveis. Ele possui recursos poderosos de reparo que podem ajudar a recuperar seus arquivos de vídeo corrompidos e torná-los reproduzíveis novamente.

Aqui estão alguns destaques dos recursos de reparo do 4DDiG Video Repair:

Recuperar vários formatos de vídeo corrompido: Independentemente de seus arquivos de vídeo estarem em formato MP4, MOV, AVI, MKV ou outros formatos populares, o 4DDiG Video Repair tem a capacidade de repará-los. Reparo de várias situações de corrupção: O 4DDiG Video Repair pode lidar com diferentes tipos de corrupção de vídeo, incluindo corrupção de cabeçalho de arquivo, corrupção de índice de arquivo, quadros corrompidos, estrutura de arquivo corrompida, entre outros. Ele pode detectar e reparar esses problemas para que você possa recuperar arquivos de vídeo completos e sem falhas. Processo de reparo altamente preciso: O 4DDiG Video Repair utiliza algoritmos e técnicas avançadas de reparo para analisar e reparar arquivos de vídeo danificados com precisão. Ele examinará todo o arquivo de vídeo e tentará recuperar dados perdidos ou corrompidos, garantindo os melhores resultados de reparo. Interface amigável para o usuário: O 4DDiG Video Repair oferece uma interface intuitiva e fácil de usar, permitindo que os usuários operem e reparem arquivos de vídeo com facilidade. Mesmo usuários sem habilidades técnicas avançadas podem entender e usar o software sem problemas.

Como usar o 4DDiG Video Repair:

Passo 1: Baixe e instale o 4DDiG Video Repair.

Passo 2: Clique em “Reparo de Vídeos” na barra lateral esquerda e depois em “Corrigir Erro do Vídeo”.

Passo 3: Na próxima página, clique em “Adicionar Vídeos” para fazer upload do seu vídeo. Em seguida, clique em “Iniciar Reparo” para iniciar o processo de reparo do vídeo corrompido.

Passo 4: Aguarde até que o reparo seja concluído e clique em “Ver os Resultados” para visualizar os resultados do reparo.

Passo 5: Por fim, selecione os vídeos reparados marcando as caixas de seleção e clique no botão “Exportar” para salvar seus vídeos.

Conclusão

Em resumo, o 4DDiG Video Repair é uma poderosa ferramenta de reparo de vídeo que pode ajudar a reparar vários tipos de arquivos de vídeo corrompidos. Sua precisão, rapidez e facilidade de uso tornam-no a escolha preferida para a reparação de arquivos de vídeo. Tanto usuários comuns quanto profissionais podem confiar no 4DDiG Video Repair para reparar seus arquivos de vídeo corrompidos e restaurar sua reprodução.