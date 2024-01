Red Carpet Golden Globes 2024: Confira toda a moda do Globo de Ouro 2024

TO Globo de Ouro finalmente chegou e no domingo à noite os indicados e as celebridades levarão seu jogo de moda para o tapete vermelho enquanto seguem para o show de premiação realizado no Hotel Beverly Hilton.

O show do tapete vermelho começará às 18h30 horário do leste dos EUA. enquanto o evento em si começará às 8 E.T.

Onde posso assistir ao tapete vermelho do Globo de Ouro?

Os prêmios em si serão transmitidos em CBSo evento no tapete vermelho será transmitido pelo canal oficial Globos dourados site, e revista Variety plataforma on-line.

Quem são as celebridades mais esperadas?

Taylor Swift é uma das celebridades mais esperadas para capturar toda a atenção com suas escolhas de moda, no entanto, muitas outras celebridades trarão seus melhores brindes, como Timothe Chalamet, Emma Stone, Margot Robbie, Pedro Pascal e Ryan Gosling. A rainha dos trajes oversized, Billie Eilish também estará presente junto com Oprah Winfrey e Angela Bassett.

Quem são os favoritos para ganhar o Globo de Ouro?

Taylor Swift está competindo em uma categoria muito interessante que coloca seu filme Eras Tour com rostos do blockbuster de bonecas de Greta Gerwig “Barbie” e a cinebiografia de três horas de Christopher Nolan, “Oppenheimer”, no “Cinematic and Box Office Achievement”, embora Barbie e Oppenheimer são os favoritos ganhar.

Prevê-se que Cilian Murphy, a estrela titular de “Oppenheimer” vencerá na categoria “Ator em Filme – Drama”, enquanto Lily Gladstone deverá levar para casa o hardware na categoria “Atriz em Filme – Drama” por sua atuação em ” Assassinos da Lua Flor.”