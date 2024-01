Reese Witherspoon se mantém firme após reagir a comer neve ‘suja’

Reese Witherspoon tem se mantido firme depois que os internautas reagiram a um vídeo dela fazendo uma bebida com a neve que se acumulou em cima de seu carro.

Ela fez um vídeo divertido que acabou viralizando porque algumas pessoas pensaram que ela estava sendo anti-higiênica.

Ela decidiu provar a todos que não há perigos em usar neve recém-caída para fazer uma bebida. Afinal, é água natural.

“Tem tanta gente aqui dizendo que a neve está suja, então pegamos neve do quintal, colocamos no micro-ondas e está claro”, disse a estrela do “Morning Show”, 47, em um TikTok vídeo no sábado, mostrando um pote cheio de neve derretida e cristalina.

“Isso é ruim? Não devo comer neve?” ela perguntou. Ela então compartilhou outro vídeo no qual Witherspoon disse: “Você só vive uma vez” e observou que ela só come neve quando “neva talvez uma vez por ano aqui”.

“Além disso, quero dizer uma coisa: estava delicioso”, acrescentou ela. “Foi tão bom!”

A educação de Witherspoon

Ela explicou que cresceu bebendo água da torneira em vez de água filtrada e, ocasionalmente, até bebia de uma mangueira. Talvez seja por isso que ela não está interessada no que as pessoas têm a dizer sobre suas misturas para bebidas de neve.

“Então o que você está me dizendo é que preciso filtrar a neve antes de comer?” ela disse rindo em outro vídeo. “Simplesmente não consigo filtrar a neve. Não sei como fazer isso!”

Alguns fãs apoiaram muito mais

“As pessoas que dizem que a neve é ​​ruim claramente nunca fizeram sorvete de neve!” uma pessoa exclamou.

“Adicione manteiga de amendoim e chame-a de Reese’s Winterspoon”, escreveu outra pessoa, ao que o Óscar o vencedor respondeu: “Isso é genial.”

“Eu cresci fazendo sorvete de neve com extrato de baunilha e açúcar, as pessoas são dramáticas demais nesses comentários, você vai ficar bem, lmao”, escreveu um terceiro.