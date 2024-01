Regra bilateral de benefícios de VA: Qual é a regra bilateral para VA e como é calculada?

CAo avaliar a incapacidade de um veterano para benefícios de compensação mensal, o Departamento de Assuntos de Veteranos (VA) considera uma série de fatores.

O VA calcula as classificações de deficiência com precisão através do uso de números de código de diagnóstico, o que significa que se você tiver uma deficiência em ambos os lados do corpo, o VA utilizará um método de cálculo especial para determinar a compensação.

Quando um veterano tem uma deficiência que afeta ambos os braços, ambas as pernas ou pares de músculos esqueléticos, sua classificação geral combinada deve refletir o que é conhecido como fator bilateral.

Isto é definido pelo estatuto como quando “uma incapacidade parcial resulta de doença ou lesão de ambos os braços, ou de ambas as pernas, ou de músculos esqueléticos pares, as classificações para as deficiências dos lados direito e esquerdo serão combinadas como de costume, e 10 porcentagem deste valor será adicionada antes de prosseguir com outras combinações.”

A lei reconhece que estas situações são mais limitantes para um veterano. Se um veterano tiver uma condição incapacitante que afete o braço direito e, em seguida, o braço esquerdo ficar incapacitado, ele ficará gravemente limitado em sua capacidade de funcionar ou trabalhar.

Onde não se aplica o fator bilateral?

O objectivo do factor bilateral é compensar uma veterano pela perda adicional de sua capacidade de funcionamento porque ambos os lados do corpo são afetados. Deve-se notar também que os veteranos não precisam ter a mesma lesão em ambos os lados.

Classificações de deficiência VA verifique se uma extremidade superior (como o braço) ou uma extremidade inferior (como a perna) são afetadas por uma deficiência.

O fator bilateral será aplicado se um veterano tem um problema no joelho direito e no quadril esquerdo porque há uma deficiência que afeta a extremidade inferior direita e a extremidade inferior esquerda. No entanto, isso não se aplica se um veterano tiver problemas que envolvam o ombro direito e o joelho esquerdo.

Como você calcula o fator bilateral VA?

O VA fez uma mudança na forma como calculam as classificações de incapacidade para veteranos com lesões ou doenças em ambos os braços, ambas as pernas ou músculos pares.

Por exemplo, a classificação combinada das condições bilaterais de um veterano – pé direito e joelho esquerdo – é de 28 por cento. Para obter o factor bilateral, esse valor é multiplicado por 10 por cento, o que dá o factor bilateral de 2,8 por cento.

Adicione 2,8 por cento à classificação combinada de suas condições, ou seja, 28 por cento mais 2,8 por cento e isso dá uma classificação arredondada de 31 por cento.

Ser-lhe-á então solicitado que declare se tem cônjuge, dependentes, filhos ou pais dependentes que contribuirão para a indemnização.