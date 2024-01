Reinicialização de ‘Lizzie McGuire’, Oprah e Ozempic, Reba Loves America

TMZ ao vivo

Vamos direto ao assunto com “TMZ Live”… onde mergulhamos no lendário guru do fitness JM indo atrás da Sra. Winfrey pelo que ela alegou serem razões financeiras na questão da Ozempic.

Confira o segmento completo para entender exatamente do que se tratava – mas basicamente, Jillian estava sugerindo que Oprah tem interesse em garantir que a droga mágica para perda de peso tenha um bom desempenho no mercado … e tudo tem que fazer com uma participação que ela possui no WeightWatchers.