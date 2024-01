Relatório: Eagles interessados ​​nos serviços de Ron Rivera para o cargo de coordenador defensivo

Ron Rivera, ex-técnico do Washington Commanders, será entrevistado para o cargo de coordenador defensivo do Philadelphia Eagles, conforme relatado por ESPNJeremy Fowler.

Rivera62 anos, traz uma vasta experiência e uma história com o Águiastendo atuado como treinador de linebackers sob o comando de Andy Reid desde 1999 para 2003.

A extensa experiência de coaching de Rivera

Ron Rivera A jornada de coaching tem sido uma montanha russa de sucessos e desafios.

Após sua gestão como Águias treinador de linebackers em 2003ele fez a transição para coordenador defensivo dos Bears e dos Chargers antes de se tornar o técnico principal do Carolina Panthers de 2011 para 2019onde compilou um registro louvável.

Em 2020ele assumiu as rédeas como treinador principal dos Comandantes de Washington, demonstrando sua adaptabilidade e habilidades de liderança.

Rivera recente incursão no Águias radar chega logo após uma temporada em que ele assumiu o comando do jogo defensivo para o Comandantes no final da temporada.

Apesar dos desafios, ele refletiu positivamente sobre a experiência, afirmando: “Eu gostei muito disso.”

Esta mudança segue a demissão do ex-coordenador Jack Del Riocom Washington terminando a temporada em 32º lugar em jardas permitidas e pontos permitidos.

Enquanto ele se prepara para uma entrevista para o cargo de coordenador defensivo, Rivera está otimista em explorar novas oportunidades. Em suas próprias palavras, “Tenho várias oportunidades neste momento. Só quero ter certeza de que é a certa.”

Problemas defensivos das águias sob o comando de Desai

O Águiaspor outro lado, enfrentou desafios defensivos durante o 2023 temporada, provocando mudanças na equipe técnica.

Coordenador defensivo Sean Desai foi dispensado depois de apenas uma temporada, e assistente de defesa sênior Matt Patrícia espera-se que explore outras oportunidades.

A equipe busca ativamente uma reformulação na defesa após um desempenho decepcionante, ficando em 30º lugar na zona vermelha e na defesa em terceira descida.

Enquanto Rivera entrevistas para o cargo de coordenador defensivo, todos os sinais apontam para o retorno de Nick Sirianni para uma quarta temporada como o Águias treinador principal.

Apesar das dúvidas sobre a situação profissional de Sirianni após uma queda no final da temporada, ele está ativamente entrando em contato com potenciais candidatos a coordenadores em uma tentativa de reconstruir sua equipe.