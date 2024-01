Remake de ‘Road House’ estrelado por Conor McGregor define data de lançamento em março, novo pôster revelado

O tão esperado Casa da estrada O remake estrelado pelo ex-campeão de duas divisões do UFC, Conor McGregor, finalmente tem data de lançamento.

O filme dirigido por Doug Liman chegará ao Amazon Prime Video a partir de 21 de março.

O original Casa da estrada estrelou Patrick Swayze como um segurança profissional que se muda para uma pequena cidade no Missouri com a esperança de limpar um bar particularmente violento, onde há sangue no chão todas as noites. A reinicialização apresenta Jake Gyllenhaal no papel principal, com McGregor estrelando seu primeiro papel importante no cinema, retratando seu inimigo chamado Knox.

Aqui está a sinopse do novo filme que será lançado em março:

“Nesta releitura cheia de adrenalina do clássico cult dos anos 80, o ex-lutador do UFC Dalton (Gyllenhaal) consegue um emprego como segurança em uma estalagem em Florida Keys, apenas para descobrir que este paraíso não é tudo o que parece.”

Gyllenhaal realmente filmou algumas cenas para o filme no UFC 285 em março passado, onde participou da pesagem e depois de uma batalha coreografada com o veterano do UFC Jay Hieron antes do evento. Hieron revelou mais tarde que, devido a limitações de tempo com um evento real do UFC acontecendo naquela mesma noite, as filmagens de sua cena de luta com Gyllenhaal foram mantidas em um cronograma muito apertado depois que as preliminares terminaram, poucos minutos antes do card principal começar.

“Fizemos uma tentativa”, disse Hieron ao MMA Fighting. “Seis minutos e você está fora. Ou você consegue ou não. Então esse processo também foi ótimo. Todo mundo foi ligado, desde o guarda-roupa, até cada peça da produção. Grite para toda a equipe que fez a bola rolar. Foi simplesmente incrível fazer parte.”

Espera-se que um trailer do novo filme seja lançado em breve, mas o pôster do próximo remake foi revelado, que você pode ver abaixo.