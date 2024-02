Renato Moicano não gosta da luta principal do UFC Vegas 85, mas ‘é uma Fight Night, ninguém liga’

Renato Moicano sabe que sua luta contra Drew Dober no UFC Vegas 85 é imperdível na TV – mesmo que não seja a luta principal.

A honra cabe aos pesos médios Roman Dolidze e Nassourdine Imavov, que disputam uma luta de cinco rounds para encerrar o último card do UFC APEX, em Las Vegas. Verdade seja dita, Moicano nem sabe muito sobre os lutadores no topo antes de seu confronto no co-evento principal, então é difícil para ele justificar isso como uma atração principal de qualidade.

Por outro lado, com quase nenhum torcedor presente em uma arena silenciosa como a APEX, Moicano sente que o evento principal provavelmente nem importa.

“Sinto muito, não tenho nada contra esses caras, mas nem sei seus nomes.” Moicano disse ao MMA Fighting. “Não estou dizendo que deveria ser o evento principal, mas esse não deveria ser o evento principal com certeza. Qualquer que seja. É uma noite de luta, ninguém se importa. Evento principal, co-evento principal, ninguém liga.”

O ideal é que Moicano prefira um cenário como o de sua apresentação anterior, onde deu show para mais de 20 mil fãs no Madison Square Garden no UFC 281.

Moicano esperava conseguir uma vaga no próximo card do UFC 299 em Miami, que acontece perto de onde ele treina no American Top Team em Coconut Creek, Flórida. Em vez disso, ele conseguiu a vaga no co-evento principal do UFC Vegas 85 logo abaixo Dolize vs.

“É bom estar na co-luta principal de um Fight Night, mas prefiro ser a primeira luta do UFC 299”, disse Moicano. “O UFC 299 é incrível. É o que é. Alguns lutadores que o UFC só colocou para ter alguém lutando, para ter na ESPN, então eles têm que continuar.

“Mas se você está me perguntando se Dolidze – e eu nem sei o nome dele – é digno do evento principal, eu diria que não. Talvez sejam bons lutadores, não sei. Mas é uma Noite de Luta, ninguém liga.”

Depois de adotar um novo apelido como ‘Money Moicano’ com uma entrevista viral pós-luta no UFC 281, o brasileiro de 34 anos quer aproveitar esse apelido em sua próxima atuação. Enfrentar alguém como Dober com certeza lhe dará essa chance, pois ele espera uma luta explosiva e de ação ininterrupta, não importa quanto tempo dure.

Esse é apenas mais um motivo pelo qual Moicano acha que sua luta mereceu um lugar no card principal, mas o UFC tinha planos diferentes.

“Isso é um pay-per-view [fight],” ele disse. “Não fica melhor que isso. Eu e Drew Dober somos caras que o grande público conhece. Se você falar com o torcedor regular, Conor McGregor, todos esses nomes, Renato Moicano e Drew Dober, não estamos no mesmo nível. Mas ao mesmo tempo, se você perguntar a um fã realmente hardcore, ele conhecerá nossas carreiras. Eles vão saber contra quem lutamos. Eles vão saber que será uma grande luta.

“É por isso que acho que eles colocaram isso como co-evento principal no [a UFC Fight Night] assim, mas novamente, ninguém se importa. Prefiro lutar no pay-per-view como em Miami. Ao mesmo tempo, tudo bem, quero ir assistir as lutas em Miami.”

Seja no card principal do pay-per-view ou no co-main event do UFC Vegas 85, Moicano vem para lutar e ganhar um salário. No final das contas, ele não está muito preocupado com a classificação, sua colocação no card ou com o envio de um lembrete enfático de que ainda é uma ameaça para qualquer um na categoria leve após uma inesperada dispensa de 15 meses.

Não, a única preocupação do Moicano é adicionar zeros à sua conta bancária – e Dober dá-lhe uma grande oportunidade para o fazer.

“Essa é uma chance de ganhar dinheiro”, disse ele. “Porque o ‘Money’ Moicano não dá a mínima para as pessoas. Eu não. Se você é meu fã, se apoia, se compra minhas coisas como muita gente compra minhas coisas e estou sendo grato por isso mas no final das contas, você sabe o que paga minhas contas? Ir lá e derrotar o filho da puta e acabar com o filho da puta. É isso que paga minhas contas e devo dizer que ganho um bom dinheiro com isso.

“Então, só estou preocupado [about] finalizando Drew Dober. Essa é minha única preocupação. Eu não ligo. Se os fãs gostam de você, tudo bem. Claro, todo mundo adora ser amado, mas se não gosta [me], pelo menos tenho verificações duplas para ficar feliz. A única coisa em que estou realmente pensando é verificar novamente e ganhar algum dinheiro.”