Renda da Previdência Social de fevereiro de 2024: Quando você receberá o pagamento de fevereiro de 2024?

Acerca de 7,4 milhões de pessoas recebem Seguro de invalidez da Previdência Social (SSDI) mês após mês. Se você é um desses beneficiários, continue lendo para saber quando poderá esperar o pagamento de fevereiro.

Desde 1997, o Administração da Segurança Social (SSA) adotou um formato de pagamento escalonado no qual os beneficiários recebem seus cheques ou depósitos em Quartas-feiras do mês, dependendo da data de nascimento.

Desta forma, as pessoas nascidas entre os 1º e 10º receber seu pagamento na segunda quarta-feira do mês. Os nascidos entre os 11 e 20 são pagos na terceira quarta-feira, e aqueles com data de nascimento entre a 21 e 31 receber seu pagamento na quarta quarta-feira.

Aqueles que começaram a receber SSDI benefícios antes de maio de 1997 recebem seu pagamento no 3º de cada mês.

Em que data os cheques SSDI serão depositados?

As datas exatas de pagamento de fevereiro são as seguintes:

3º – Aqueles que recebem o benefício desde 1997 ou antes.

– Aqueles que recebem o benefício desde 1997 ou antes. 14º – Aqueles nascidos entre 1-10.

– Aqueles nascidos entre 1-10. 21º – Aqueles nascidos entre 11 e 20 anos.

– Aqueles nascidos entre 11 e 20 anos. 28º – Aqueles nascidos entre 21 e 31 anos.

Se você também receber Renda de segurança suplementar (SSI), este benefício é pago no dia 1º de cada mês.

O que fazer se você não receber seu pagamento na data prevista?

O ASS recomenda esperar até três dias úteis após a data programada para ligar para a linha de contato ou ir ao seu local Seguro Social escritório.

No entanto, também é aconselhável contactar o seu banco primeiro para descobrir se há algum problema da parte deles que o impeça de receber seu depósito.