Representantes do Cadastro Único podem visitar beneficiários

Recentemente, o Governo Federal se manifestou sobre a visita de representantes do Cadastro Único na casa de beneficiários.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), então, os profissionais dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) têm sim a permissão de ir às casas de famílias do cadastro.

Assim, o objetivo destas visitas é de conferir informações do Cadastro Único. Isto é, plataforma que permite a inscrição de cidadãos de baixa renda em programas sociais e outras políticas públicas como, por exemplo, o Bolsa Família.

A manifestação do governo sobre estas visitas foi necessária em razão da divulgação de informações falsas em um suposto decreto oficial da presidência. O documento, então, indicava que os profissionais do CRAS não podiam visitar as casas dos cidadãos.

Contudo, este documento é falso.

Inclusive, a realidade é justamente o contrário. Os agentes de Assistência Social realizam com frequência a busca ativa, ou seja, quando eles mesmos vão ao encontro dos cidadãos. Esta busca pode servir para procurar por pessoas que se encaixam nos critérios de benefícios sociais ou, ainda, para conferir informações daqueles que já estão no cadastro.

O que fazer se um agente do CRAS me visitar?

Os beneficiários de programas como o Bolsa Família, que usam o Cadastro Único, devem se atentar a possíveis visitas do CRAS.



De acordo com o Ministérios, se o cidadão se recusar a receber o profissional para atualizar seus dados, poderá correr risco de perder seu benefício. Isto é, já que a falta de informações atuais é um dos motivos para bloqueio do benefício.

Além disso, se a situação não se regularizar, ainda é possível que aconteça o cancelamento do benefício.

As regras do Cadastro Único indicam que, pelo menos, 20% dos cadastros de cada município devem ser nos domicílios dos beneficiários.

Ademais, a pasta ainda relembrou a importância da busca ativa.

“A busca ativa para o Cadastro Único é uma estratégia que tem como objetivo localizar e incluir no Cadastro Único todas as famílias de baixa renda, prioritariamente as mais pobres, e atualizar os dados das famílias já cadastradas, sempre identificando corretamente as famílias”, declarou.

Como ver informações do Cadastro Único?

Aqueles que desejam conferir suas informações no Cadastro Único podem procurar pelo aplicativo de celular ou o próprio site do cadastro. Na página é possível conferir dados como, por exemplo:

Número de Identificação Social (NIS);

Dados do Responsável Familiar e demais membros;

Código familiar;

Situação cadastral;

Data da última atualização;

Data limite para uma nova atualização cadastral.

Para entrar, é necessário fazer login com o gov.br, um tipo de cadastro online para acessar serviços do Governo Federal. No entanto, no site ainda é possível acessar algumas opções sem senha, como: