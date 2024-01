Requisitos do Crédito Fiscal Infantil para 2024: Existem novos requisitos para reivindicá-lo este ano?

Tele Crédito de imposto da criança oferece apoio a até 48 milhões de adultos americanos que se candidatam e precisam de ajuda extra para criar seus filhos. Então, quais são os novos requisitos para os requerentes em 2024, se houver alguma mudança?

Qualquer pessoa com um filho menor de 17 anos pode solicitar até US$ 2.000 por dependente qualificado na forma de pagamento de imposto não reembolsado, embora também existam pagamentos de imposto infantil reembolsados.

Para ter direito, as pessoas devem atender a uma série de critérios em categorias como idade do filho, vínculo com o requerente e condições de renda.

O crédito pode ser reivindicado na declaração de imposto de renda federal (Formulário 1040 ou 1040-SR) e deve ser protocolado até 15 de abril de 2024, no máximo, ou até outubro de 2024 com prorrogação fiscal. O reclamante também deve preencher o Cronograma 8812, que deve ser apresentado junto com o documento 1040.

A restituição deverá ser paga até fevereiro de 2024, pois a Receita Federal não pode efetuar o pagamento antes por motivos legais, desde que não tenha feito o pagamento depois de fevereiro.

Quais são os requisitos?

Idade: uma criança deve ter menos de 17 anos até o final de 2023.

Parentesco: O filho reivindicado deve ser: filho/filha, enteado/filho adotivo, irmão/irmã/meio-irmão/meio-irmão ou descendente de qualquer uma dessas pessoas, como neto, sobrinha ou sobrinho.

Residência: A criança deve ter vivido com o requerente durante pelo menos meio ano (seis meses), embora existam algumas exceções a esta regra.

Apoio financeiro: O requerente deve ter fornecido pelo menos metade do apoio financeiro da criança durante o último ano. Se a criança fornecer mais de 51%, provavelmente será inelegível.

Cidadania: Conforme determinado pelo IRS, uma criança deve ser cidadã dos EUA, nacional dos EUA ou estrangeiro residente nos EUA e deve ter um número de segurança social válido.

Renda: O Crédito Fiscal Infantil para 2023 (daqueles que se inscreveram em 2024) vale $ 2.000, desde que sua renda bruta ajustada seja inferior a $ 200.000 como indivíduo ou $ 400.000 como pai combinado.

Se a renda bruta máxima ajustada (MAGI) exceder o limite, o crédito será reduzido em US$ 50 para cada US$ 1.000 acima do limite. Assim, por exemplo, se uma pessoa ganhasse $ 203.000, perderia $ 150 do crédito.