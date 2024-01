Resultado da pesagem do UFC 297: Sean Strickland, Dricus du Plessis no peso para luta pelo título, outros 2 perdidos

Sean Strickland e Dricus du Plessis serão a luta principal do primeiro pay-per-view do UFC em 2024.

Na pesagem oficial da manhã de sexta-feira para o evento UFC 297 de sábado, na Scotiabank Arena, em Toronto, Strickland foi o primeiro a subir na balança, pesando 184,75 libras em sua primeira defesa do título dos médios. O desafiante Dricus du Plessis pesou com sucesso 184 libras.

Na co-luta principal, Raquel Pennington (134,8) e Mayra Bueno Silva (135) também bateram peso com sucesso. Eles lutam entre si pelo título vago do peso galo.

Embora a pesagem do card principal tenha ocorrido sem problemas, a parte preliminar do card não foi tão tranquila.

O peso galo Ramon Taveras perdeu o peso com 139,75 libras em sua luta de estreia contra Serhiy Sidey (135), e Malcolm Gordon perdeu o peso pela segunda vez consecutiva, chegando a 127,5 libras em sua luta no peso mosca contra Jimmy Flick (126). Gordon também perdeu peso em sua luta mais recente contra Jake Hadley.

As lutas prosseguirão conforme programado, com Taveras perdendo 30 por cento e Gordon perdendo 20 por cento de suas bolsas para seus respectivos oponentes.

Antes mesmo de a pesagem começar, dirigentes do UFC anunciaram que Priscila Cachoeira teve dificuldade para chegar ao limite do peso mosca e sua luta contra Jasmine Jasudavicius foi alterada para peso galo. Ambos os lutadores pesaram com sucesso para o confronto.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC 297.

Cartão principal (ESPN + PPV, 22h ET)

Sean Strickland (184,75) x Dricus du Plessis (184)

Raquel Pennington (134,8) vs. Mayra Bueno Silva (135)

Neil Magny (170,75) x Mike Malott (170,5)

Chris Curtis (185,25) vs. Marc-André Barriault (184,5)

Arnold Allen (145,5) x Movsar Evloev (145,75)

Card Preliminar (ESPNN/ESPN+, 20h ET)

Brad Katona vs. Garrett Armfield (135,25)

Charles Jourdain (145,5) x Sean Woodson (145,5)

Serhiy Sidey (135) vs. Ramón Taveras (139,75)*

Gillian Robertson (115,75) x Polyana Viana (115,75)

Primeiras preliminares (ESPN +, 18h30 horário do leste dos EUA)

Yohan Lainesse (170,75) x Sam Patterson (169,5)

Jasmine Jasudavicius (133.0) vs. Priscila Cachoeira (133.5)

Malcolm Gordon (127,5)** x Jimmy Flick (126)

*Taveras perdeu o limite do peso galo. Sua luta contra Serhiy Sidey continua no peso catch, com Taveras perdendo 30 por cento de sua bolsa como penalidade

**Gordon perdeu o limite do peso mosca. Sua luta com Jimmy Flick continua como peso-casado, com Gordon perdendo 20 por cento de sua bolsa como penalidade