Resultado da pesagem do UFC Vegas 84: Manel Kape perde por 3,5 libras no co-evento principal

Manel Kape não esteve perto de ganhar peso para a primeira luta de 2024.

O desafiante peso mosca pesava 129,5 libras – 3,5 libras acima do limite da divisão para uma luta sem título – na pesagem oficial de sexta-feira para o UFC Vegas 84. Kape está programado para reenfrentar Matheus Nicolau na co-luta principal de sábado.

Nicolau pesou com sucesso 126 libras. Ainda não foi divulgado se a luta seguirá conforme o programado e, em caso afirmativo, que porcentagem da bolsa de Kape será perdida como penalidade.

Os dois lutaram pela primeira vez em março de 2021, no UFC Vegas 21, onde Nicolau derrotou Kape por decisão dividida.

Melhor notícia, Magomed Ankalaev e Johnny Walker devem colocar sua rivalidade em segundo plano.

Pela segunda vez em três meses, Ankalaev e Walker ganharam peso para uma luta um contra o outro, mas desta vez eles se enfrentam em um confronto no evento principal. Ankalaev pesava 204,5 libras na pesagem oficial de sexta-feira, enquanto Walker desequilibrava a balança para 205,5 libras.

Os contendores dos meio-pesados ​​​​lutaram anteriormente no UFC 294, em Abu Dhabi, onde foram para o no-contest depois que Ankalaev acertou Walker com uma joelhada ilegal e foi decidido que Walker não poderia continuar.

Vinte e três dos vinte e quatro lutadores que competiram no sábado chegaram ao peso com sucesso, incluindo os veteranos Jim Miller e Andrei Arlovski, que competem respectivamente em suas 43ª e 41ª lutas no UFC.

Veja os resultados completos da pesagem do UFC Vegas 48 abaixo.

Cartão principal (ESPN + às 19h ET)

Magomed Ankalaev (204,5) x Johnny Walker (205,5)

Matheus Nicolau (126) vs. Manel Kape (129.5)*

Jim Miller (155,5) x Gabriel Benítez (155)

Ricky Simon (136) x Mario Bautista (135,5)

Phil Hawes (185) x Brunno Ferreira (185)

Card Preliminar (ESPN + às 16h ET)

Andrei Arlovski (247) vs. Waldo Cortes-Acosta (261,5)

Matthew Semelsberger (170,5) x Preston Parsons (170,5)

Marcus McGhee (135,5) vs. Gastón Bolanos (135,5)

Farid Basharat (136) vs. Taylor Lapilus (136)

Westin Wilson (145,5) x Jean Silva (145,5)

Nikolas Motta (155,5) vs. Tom Nolan (155)

Josué Van (125,5) vs. Felipe Bunes (125,5)

*peso perdido