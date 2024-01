Resultado do ENEM será divulga HOJE (16)

Milhares de estudantes participaram das provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) em 05 e 12 de novembro de 2023. A prova, criada em 1998, é uma ferramenta que permite o ingresso dos candidatos em instituições de ensino brasileiras.

Os estudantes que participaram das provas devem ficar atentos: a nota oficial do ENEM 2023 será divulgada nesta terça-feira, 16 de janeiro.

Dessa maneira, para que você entenda como acessar a sua pontuação, trouxemos um resumo com informações muito importantes sobre o resultado do ENEM 2023. Vamos conferir!

ENEM 2023: resultado será divulgado nesta terça (16)

Conforme o anúncio oficial do Inep (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o resultado da prova do ENEM 2023 será divulgado nesta terça-feira, dia 16 de janeiro. Segundo a previsão, as notas estarão disponíveis a partir das 9h (horário de Brasília).

Nesta terça-feira, todos os candidatos que participaram do ENEM poderão consultar as notas obtidas em cada uma das cinco provas que compõem o exame. Porém, segundo o Inep, os estudantes que participaram do ENEM como treineiros poderão acessar as notas somente em março.

Além disso, os candidatos poderão consultar a nota de redação nesta terça (16), mas o espelho da prova será divulgado para todos os estudantes somente no mês de março.

Como acessar o resultado do ENEM 2023?



Você também pode gostar:

Acessar o resultado do ENEM 2023 é simples. Confira o passo a passo a seguir para consultar as suas notas:

Acesse a Página do Participante Faça login com o seu número de CPF e autentique o seu usuário; Clique em “enviar”; Pronto: agora é só conferir as suas notas.

Como recuperar a senha do ENEM 2023?

Muitos estudantes acabam perdendo a senha cadastrado no momento da inscrição no ENEM 2023. Porém, essa senha será fundamental para acessar a Página do Participante e visualizar o resultado do ENEM.

Mas, fique tranquilo: recuperar a senha do ENEM pode ser bem simples. Veja o passo a passo:

Acesse a Página do Participante; Informe o seu CPF e clique em “esqueci minha senha”; Em seguira, o sistema te oferecerá várias opções para recuperar sua senha: validação de CNH, uso de título de eleitor, código por email, mensagem no celular, etc; Escolha uma das opções disponíveis e redefina a sua senha.

ENEM 2023: como a prova será corrigida?

O ENEM 2023 será corrigido por meio de uma ferramenta utilizada também nas últimas edições da prova: o TRI (Teoria de Resposta ao Item). O método foi pensado para fornecer uma pontuação mais justa do que a metodologia tradicional de correção, que considera somente o número de acertos: com o TRI, a pontuação do candidato não é determinada pela quantidade de respostas certas, mas sim pelo nível de dificuldade das questões.

O TRI é um sistema considera a dificuldade das questões de acordo com os acertos e erros dos participantes da prova: quanto mais estudantes acertam uma questão, mais fácil ela é considerada. Assim, certar uma questão difícil na prova do ENEM pode garantir mais pontos do que acertar uma questão fácil.

O método foi pensado para detectar um padrão nas respostas dos candidatos. Dessa forma, se um estudante acerta todas as questões difíceis e erra as fáceis, o TRI irá detectar que as respostas são incoerentes e, com isso, o estudante irá perder pontos.

Devemos mencionar que a correção pelo TRI pode afetar as notas dos candidatos, já que o método não considera somente o número de acertos ou erros, mas também o nível de dificuldade de cada questão. Assim, dois candidatos que acertaram o mesmo número de questões podem, por exemplo, receber notas diferentes, dependendo da dificuldade das perguntas que cada um dos estudantes acertou.

ENEM 2023: como usar as notas no SISU?

Os estudantes podem usar a nota do ENEM para concorrer às vagas disponibilizadas pelo SISU, Sistema de Seleção Unificada. Segundo o calendário do SISU 2024, o período de inscrições para participar do programa começa no dia 22 de janeiro e todos os estudantes poderão realizar a própria inscrição até o dia 25 de janeiro.

A primeira chama de aprovados será paliçada no dia 30 de janeiro e os estudantes convocados deverão realizar os procedimentos de matrícula na instituição escolhida entre os dias 01 e 07 de fevereiro.