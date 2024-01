Resultado do pedido de isenção do Concurso Unificado será divulgado HOJE (29)

O anúncio preliminar dos resultados da análise dos pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição para o Concurso Unificado (CPNU) está programado para ser divulgado nesta segunda-feira, dia 29.

Os candidatos poderão acessar essa informação diretamente na área destinada ao candidato, disponível na página oficial do Concurso Unificado, que é coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

É imprescindível que os interessados possuam um cadastro ativo na plataforma digital Gov.br, pertencente ao governo federal, com o devido registro do CPF e senha.

Vale ressaltar que o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição encerrou na sexta-feira passada, dia 26.

A isenção no Concurso Unificado, conforme estipulado no edital, contempla candidatos que:

Estejam vinculados ao Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);

Aqueles que tenham cursado ou estejam cursando faculdade por meio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou do Programa Universidade para Todos (ProUni);

Além dos inscritos para doação de medula óssea.

Caso não se enquadrem nos critérios mencionados, os demais candidatos interessados em concorrer a vagas no serviço público federal deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição.

Assim, é definido o valor de R$ 60 para nível médio e R$ 90 para aqueles com nível superior (graduação).

Enfim, para conferir informações adicionais relevantes sobre o Concurso Unificado, consulte o texto abaixo.



Recurso de isenção disponível para candidatos do processo seletivo

É importante ressaltar que, os participantes do Concurso Unificado que tiveram suas solicitações de isenção de taxa de inscrição indeferidas poderão recorrer.

Dessa forma, informamos que o período para apresentação de recursos contestando a negativa ocorrerá nos dias 30 de janeiro, segunda-feira, e 31 de janeiro, terça-feira.

Conforme estabelecido no cronograma oficial, bem como, detalhado no edital, a relação final dos candidatos com deferimento da isenção será divulgada em 6 de fevereiro.

Todavia, caso o candidato não obtenha a aprovação da isenção, ainda é possível realizar a inscrição no Concurso Unificado efetuando o pagamento da taxa correspondente.

O prazo para inscrições, que teve início em 19 de janeiro, se estenderá até 9 de fevereiro para o público em geral, que não possui direito à isenção.

Reforçamos a importância de observar atentamente as datas estipuladas no cronograma e seguir as orientações presentes no edital para garantir uma participação adequada no processo seletivo.

Em caso de dúvidas ou necessidade de mais informações, os candidatos podem entrar em contato com a instituição responsável.

Concurso Unificado alcança número impressionante de inscritos em uma semana

Na última sexta-feira (26), o governo federal divulgou que o número de inscritos para o Concurso Unificado atingiu a marca de um milhão, apenas uma semana após o início do período de inscrições.

Já na segunda-feira (22), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos havia anunciado que mais de 500 mil candidatos já haviam se registrado para o concurso.

Diante desses números, o governo estabeleceu uma expectativa de alcançar entre 2 milhões e 3 milhões de inscritos até o encerramento das inscrições.

Veja como se participar:

Primeiramente, acesse a página do Concurso Nacional Unificado no site do Gov.br: https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional; Em seguida, no menu “Inscrição”, clique no botão “Faça a sua inscrição entre 19/1 e 9/2 de 2024”; Depois, na página seguinte, selecione “Entrar com Gov.br”; Logo após, insira o CPF associado à sua conta Gov.br e clique em “Continuar”; Posteriormente, informe sua senha do Gov.br e clique em “Entrar”; Após o redirecionamento para a página de inscrição, siga as orientações para preencher seus dados, escolher o bloco temático desejado, definir suas prioridades e, por fim, concluir a inscrição.

Informações adicionais sobre o Concurso Unificado

O Concurso Unificado disponibiliza um total de 6.640 vagas abrangendo diversos cargos, destinadas à alocação em 21 órgãos públicos participantes. As oportunidades estão distribuídas entre oito eixos temáticos distintos, a saber:

Infraestrutura;

Exatas e Engenharias;

Tecnologia, Dados e Informação;

Ambiental, Agrário e Biológicas;

Trabalho e Saúde do Servidor;

Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos;

Setores Econômicos e Regulação;

Gestão Governamental e Administração Pública;

Nível Intermediário.

Os candidatos realizarão a prova em mais de 200 municípios em todo o país, abrangendo uma ampla área geográfica para facilitar a participação de interessados de diferentes regiões.

De acordo com as projeções da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, a previsão é que o Concurso Nacional Unificado (CNU) seja realizado bienalmente, ou seja, a cada dois anos.