Resultados do ONE 165: Shinya Aoki contrata o substituto tardio John Lineker na luta peso aberto

Shinya Aoki finalizou o ex-campeão do ONE John Lineker em luta peso aberto no domingo no ONE 165 em Tóquio.

Aoki estava escalado para enfrentar Sage Northcutt em uma luta de 170 libras na última luta de MMA do card, mas foi anunciado pela transmissão durante o evento que Northcutt teve que se retirar devido a “circunstâncias imprevistas com seus cornermen”. Lineker, que subiu na balança com 151 libras como substituto não anunciado, assumiu seu lugar.

Um Aoki muito maior e mais alto, quase 9 quilos mais pesado que o brasileiro da manhã anterior, não teve problemas para impor seu jogo a Lineker, que acabou fazendo o bruxo do grappling trabalhar em suas costas e garantir um mata-leão para forçar o toque. . A derrota acabou com a sequência de duas vitórias consecutivas de Lineker no peso galo, enquanto Aoki se recuperou de derrotas consecutivas por paralisação.

Northcutt anunciou em suas redes sociais que seus dois corners tiveram o visto de entrada no país negado, então ele decidiu não competir.

“Sinto muito a todos os meus fãs e ao meu oponente Shinya Aoki por não lutar esta noite”, escreveu Northcutt. “Houve alguns problemas de visto de última hora com dois dos meus treinadores e eles estão voltando para os EUA agora. A ONE Championship se ofereceu para ajudar, me dando um treinador campeão mundial de jiu-jitsu para substituir, mas não ter meus treinadores com quem treinei todo o camp lá comigo para competir contra, sem dúvida, o maior artista de finalização de MMA do mundo de todos os tempos. não será o melhor para mim. Obrigado Chatri e ONE Championship por tentarem o seu melhor para fazer as coisas funcionarem no último minuto. Mais uma vez peço desculpas a Shinya e a todos que estavam sintonizados. Eu sei que One 165 é um cartão incrível com um talento incrível de classe mundial que todos ainda irão gostar.

A lenda japonesa Yoshihiro Akiyama competiu contra Nieky Holzken em uma competição de regras mistas, onde a rodada de abertura foi apenas com regras de boxe, seguida por regras de Muay Thai e, finalmente, MMA completo no terceiro. Infelizmente para Akiyama, ele não passou da estrofe inicial, perdendo em menos de dois minutos por paralisação.

O penúltimo confronto de MMA da noite viu Garry Tonon garantir a maior vitória de sua carreira em menos de um round, derrotando o ex-campeão do ONE Martin Nguyen com um mata-leão e embolsando um bônus de US$ 50 mil.

Confira os resultados completos do ONE 165 abaixo.

Superlake Kiatmoo9 derrotou. Takeru Segawa por decisão unânime [kickboxing]

Kade Ruotolo derrotou. Tommy Langaker por decisão unânime [grappling]

Shinya Aoki derrotou. John Lineker por finalização (mata-leão) – Round 1, 3:00

Nieky Holzken derrotou. Yoshihiro Akiyama por nocaute técnico – Round 1, 1:40 [custom rules]

Marat Grigorian derrotou. Sitthichai por nocaute técnico – Round 3, 1:20 [kickboxing]

Garry Tonon derrotou. Martin Nguyen por finalização (mata-leão) – Round 1, 4:41

Ayaka Miura derrotou Itsuki Hirata por decisão unânime

Yuya Wakamatsu derrotou Danny Kingad por decisão unânime

Rade Opacic derrotou. Iraj Azizpour por decisão unânime [kickboxing]

Bokang Masunyane derrotou Keito Yamakita por decisão unânime

Gustavo Balart venceu. Hiroba Minowa por decisão dividida